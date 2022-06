Kalastukseen kotitarpeiksi on Suomessa hyvin mahdollisuuksia tarjolla. Kalaruoalla on ilmastollisia, terveydellisiä ja taloudellisia etuja. Kuva: Jussi Leinonen/Arkisto

Ruoan hinta on kääntynyt nousuun ja vauhti kiihtynee ainakin jonkin aikaa. Tuore kala maksaa vähittäiskaupoissa yli 40 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kalaa on kallistanut lohen maailmanmarkkinahinta, joka on noussut poikkeuksellisen pitkään, koska tarjonta ei ole pysynyt kysynnän lisääntymisen mukana.

Koronapandemia sekä Ukrainan sota ovat aiheuttaneet kalakauppaan lisää häiriöitä kuten ruokamarkkinoille laajemminkin.