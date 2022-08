Arkistokuva OstariFestareilta vuodelta 2018. Kuvassa esiintymässä kansanmusiikkiyhtye Nope. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

OstariFestari tekee paluun Höyhtyän ostoskeskukseen parin koronakesän jälkeen. Festivaali järjestetään kaksipäiväisenä 26.–27. elokuuta.

Tiedotteen mukaan ohjelmassa on muun muassa musiikkia, taidetta sekä festarikampausten ja kukkaseppeleiden tekoa. Paikalla on myös myyntikojuja. Alueen sisällä olevat Göreme, Bar Lumo ja Kooma pitävät ovensa auki normaalisti.

Esiintyjälistalla on muun muassa oululainen Morley-yhtye, joka julkaisi uutta musiikkia ja tekee paluun ainoastaan OstariFestarilla kymmenen vuoden tauon jälkeen. Muita esiintyjiä ovat muun muassa Michael Bleu, Mactopias & Supermäck, Uusi Rakkaus, Tiisu, Risto, Pekko Käppi & K:H:H:L, Josén Pimeä Puoli, Oiva Väre ja Väisänen. Ska All Stars Big Band w/ Blaster Master & Valkyrians on OstariFestaria varten kasattu suomalaisen skan superkokoonpano puhaltimilla höystettynä.

OstariFestarin järjestää Höyhtyän kulttuuriyhdistys ry, jonka tarkoitus on laajentaa kulttuurista tapahtumakenttää lähiöihin ja uudenlaisiin urbaaneihin ympäristöihin.