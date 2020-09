Oulu

Oulun käräjäoikeus tuomitsi tiistaina sakkoihin kaksi miestä, jotka upottivat henkilöauton pohjavesilampeen. Teko tapahtui syksyllä 2018 Taivalkoskella Pohjois-Pohjanmaalla, ja miehet myönsivät syytteet. Heidät tuomittiin ympäristön turmelemisesta.

Miehet olivat yhdessä upottaneet auton lampeen tarkoituksenaan hylätä auto. Pohjavesilampi sijaitsi vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella.

Syytteessä todettiin, että syytettyjen on täytynyt ymmärtää, että auton hylkääminen vesistöön ei ole sallittua ja että bensan loputtuakin autossa on yhä vaarallisia kemikaaleja, kuten akku- ja jäähdytysnesteet sekä moottori- ja vaihteistoöljyt. Myös auton akku on vaarallista jätettä. Taivalkosken kunta poistatti auton lammesta.

20-vuotias mies tuomittiin 50 päiväsakkoon, joka tarkoittaa hänen tuloillaan 300 euroa maksettavaa.

Toinen samanikäinen mies tuomittiin ympäristön turmelemisen lisäksi viimevuotisesta pahoinpitelystä ja lievästä ampuma-aserikoksesta. Hän sai 75 päiväsakkoa, mikä tekee 450 euroa. Mies oli pitänyt hallussaan kaasusumutinta ja suihkuttanut kaasua järjestyksenvalvojan kasvoille tämän poistaessa miestä hotelliaulasta.