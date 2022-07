Kaksikerroksinen omakotitalo on syttynyt tuleen Tornion keskustassa Laivurinkadulla, kertoo Lapin pelastuslaitos.

Pelastuslaitos on evakuoinut ihmisiä viereisistä rakennuksista ja läheiset liiketilat on tarkastettu. Palosta aiheutuu savua ympäröivälle alueelle ja tilanteesta on annettu vaaratiedote.

Kohteessa on yksiköitä Kemistä, Torniosta ja Keminmaalta. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Sammutustyöt tulevat pelastuslaitoksen mukaan kestämään useita tunteja.

Hälytys palosta tuli noin kello 20.10.