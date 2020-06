THL kertoo, että Suomessa on todettu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Kaikkiaan kuolleita on 320.

Sairaalahoidossa on 62 koronapotilasta, joista yhdeksän on tehohoidossa. Sairaalassa olevien määrä on laskenut maanantaista kuudella.

Uusia laboratoriotestein varmennettuja tartuntoja on eilisen jälkeen todettu kaksi. Kaikkiaan tartuntoja on todettu yhteensä 6887 kappaletta.

Pohjois-Suomessa tartuntojen määrissä ei ole ollut muutoksia viime päivinä.

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella oli eilen sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi kuusi henkilöä. Heistä yksikään ei ollut tehohoidossa.





Kello 17.10 lisätty THL:n tuore tieto kahdesta kuolemantapauksesta.