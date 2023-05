Oulun käräjäoikeus on vanginnut kaksi 31-vuotiasta miestä Oulun Välivainiolla viime viikonloppuna tapahtuneiden henkirikosten tutkinnan vuoksi.

Käräjäoikeus vangitsi ensin toisen miehen puoli kahden aikoihin keskiviikkona iltapäivällä. Hänet vangittiin todennäköisin syin epäiltynä kahdesta taposta ja ampuma-aserikoksesta.

Toisen miehen vangitsemiskäsittely alkoi kolmen jälkeen. Hänet vangittiin sen päätteeksi hieman ennen neljää epäiltynä yhdestä taposta ja ampuma-aserikoksesta.

Oikeus päätti vangita hänet syytä epäillä –perusteella. Se on niin sanotusti alempi epäilykynnys.

Oikeustalolla pidetyssä vangitsemisistunnossa kahdesta taposta epäilty peitti kasvonsa kuvaamisen ajaksi. Hän näkyy suuren näytön oikeassa yläkulmassa. Kuva: Susanna Kemppainen

Kaksi kuoli lauantaina Välivainiolla

Mies ja nainen kuolivat viime lauantaina ampumavammoihin Välivainiolla. Nainen löydettiin kuolleena siellä sijaitsevasta asunnosta ja mies kuoli sen ulkopuolelle.

Poliisi otti asunnon sisältä kiinni 31-vuotiaan miehen. Lisäksi se otti toisen 31-vuotiaan miehen kiinni muutaman sadan metrin päästä Haravatieltä. Poliisi epäilee, että ulkoa kiinni otettu mies surmasi molemmat uhrit ja sisältä kiinni otettu mies osallistui toisen uhrin surmaamiseen.

Se ei ole kertonut, kummasta uhrista on kyse. Tapauksen tiedottamisesta vastaava komisario Janne Törmänen sanoi tiistaina Kalevalle vain sen, että uhrit ja epäillyt tunsivat toisensa entuudestaan.

Peittivät kasvonsa paperilla

Oulun käräjäoikeudessa keskiviikkona pidetyissä vangitsemisistunnoissa tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario Eveliina Karjalainen vaati, että vangitsemisvaatimukset käsitellään suljetuin ovin ilman yleisöä.

– Tutkinnallisista syistä oikeus käsittelee vangitsemista koskevan asian yleisön läsnä olematta, käräjäoikeus päätti ensimmäisen vangitsemisvaatimuksen esittämisen jälkeen. Tiedotusvälineiden edustajat poistuivat tämän jälkeen Oulun oikeustalon pakkokeinosalista.

Istunnon aluksi oikeus myönsi parin minuutin ajaksi luvan kuvata salissa. Kahdesta taposta epäilty mies peitti kasvonsa paperilla kuvaamisen ajaksi. Hän osallistui vangitsemisistuntoon videoneuvotteluyhteyden välityksellä poliisin vapautensa menettäneiden säilytystiloista Haukiputaalta.

Vangitsemisistunto kesti noin puoli tuntia. Sen päätteeksi oikeus kertoi vangitsemispäätöksestään. Siinä se määräsi myös oikeudenkäyntiasiakirjat salassa pidettäviksi.

Kolmen aikaan iltapäivällä oikeus järjesti toisen miehen vangitsemisistunnon. Myös hän peitti kasvonsa paperilla kuvaamisen ajaksi. Hänkin osallistui käsittelyyn videoteitse poliisin tiloista Haukiputaalta yhdessä avustajansa kanssa.

Oikeus päätti vangita myös hänet ja määräsi jälleen asiakirjoja salassa pidettäväksi.

Syyte kahdesta taposta epäiltyä miestä vastaan täytyy nostaa lokakuun alkupäiviin mennessä. Toisen miehen osalta oikeus ei vielä asettanut määräaikaa syytteen nostamiselle. Se määrätään seuraavassa käsittelyssä.

Huumausaineita, ase, dopingaineita...

Molemmilla keskiviikkona vangituilla miehillä on aiempaa rikostaustaa.

Kahdesta taposta ja ampuma-aserikoksesta epäillyltä mieheltä löydettiin esimerkiksi vuonna 2021 marihuanaa ja amfetamiinia, minkä lisäksi hän kasvatti toistuvasti kannabiskasveja. Samana vuonna hänen hallustaan Oulussa löydettiin luvaton revolveri ja patruunoita.

Mies on syyllistynyt myös dopingrikoksiin. Syksyllä 2016 poliisi löysi hänen kotoaan marihuanaa ja 900 tablettia dopingaineita. Hän kertoi oikeudessa harrastavansa voimannostoa SM-tasolla. Mies tilasi dopingaineita ulkomailta myös keväällä 2018, mutta tulli takavarikoi lähetyksen.

Mies syyllistyi vuonna 2012 kahteen pahoinpitelyyn Oulussa. Hän pahoinpiteli miestä ravintolassa ja sen ulkopuolella, minkä lisäksi hän pahoinpiteli naisen yksityisasunnossa potkimalla, repimällä hiuksista ja heittämällä vasten seinää. Hän sai noin kuukauden mittaisen ehdollisen vankeustuomion.

Oulun käräjäoikeus on antanut myös useita yksipuolisia tuomioita, joissa mies on velvoitettu maksamaan erilaisia maksamatta jääneitä laskuja. Viimeisin tuomio on annettu vain pari viikkoa sitten.

Siinä on kyse muun muassa miehen tilaamasta kuntokartoituksesta, jonka hän jätti maksamatta. Kuntokartoitus tehtiin Talvitiellä sijaitsevaan omakotitaloon, jossa miehen epäillään surmanneen naisen viime lauantaina.