Kahden henkilöauton peräänajokolari sattui Lentokentäntiellä Kempeleessä maanantaina vähän ennen kello 15.30.

Poliisin ensitietojen mukaan onnettomuudessa ei ole tullut pahempia henkilövahinkoja.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Lentokentäntiellä lähellä Vihiluodontien risteystä.

Liikenne on osittain estynyt onnettomuuspaikalla kolarin selvittelytöiden. Yksi ajoista on suljettu liikenteeltä, haittaa on Maikkulan suuntaan kulkevalla liikenteellä.