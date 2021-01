Kolme yritystä vetää kananmunaeriä myynnistä mahdollisen salmonellariskin vuoksi. Ruokaviraston mukaan munat on tuotettu kanalassa, jonka näytteistä on todettu Salmonella Enteritidis -bakteeria.

Munat on pakattu Loimaalla Kieku Oy:n pakkaamossa, ja niitä on myyty kuluttajille kaupoissa Kieku-, Pirkka- ja Kotimaista-tuotemerkeillä. Osa munista on laitettu myyntiin joulun alla ja osa myöhemmin, Ruokavirasto tiedottaa.

Kieku kertoo tiedotteessaan, että salmonellariski koskee kananmunia, joiden tuottajanumero on 2FI 15464. Pakkaamon mukaan muilla tuottajanumeroilla olevat kananmunat ovat turvallisia käyttää.

Toimijat pyytävät palauttamaan tuotteet niiden ostopaikkaan. Jos munia halutaan käyttää, tulee kananmunien käsittelyssä noudattaa salmonellariskin vuoksi hyvää hygieniaa. Salmonella tuhoutuu kuumennettaessa.

Salmonella havaittiin tuotantotilan tuotantoeläimissä omavalvonnan näytteenoton yhteydessä. Kananmunat vedetään takaisin varotoimenpiteenä, sillä salmonella on voinut siirtyä myös muniin.