Ykkösrokote on edelleen mahdollista saada Ouluhallilta ilman ajanvarausta. Kakkosrokotteen osalta keskiviikko on toistaiseksi viimeinen päivä, kun sen voi saada ajanvarauksettomalta walk in -linjalta. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Oulun kaupunki kertoo tiedotteessaan, että niin sanottu walk in -linja koronaviruksen kakkosrokotetta varten keskeytyy Ouluhallilla. Viimeinen rokotuspäivä on toistaiseksi keskiviikko. Kyseessä on linja, jolta on voinut jonottaa kakkosrokotteen ilman ajanvarausta.

Kakkosrokotteiden osalta linja päättyy, koska rokotteita säästetään 12–15-vuotiaiden rokotuksiin.

Ensimmäistä rokotusta varten ajanvaraukseton walk in -linja jatkuu toistaiseksi. Linja on avoinna maanantaisin ja tiistaisin kello 9–15, keskiviikkoisin 9–17 ja torstaisin sekä perjantaisin 9–15.