Anna-Maija Kajaste aikoi avata uudistuneen galleriansa alun perin toukokuussa, mutta ei hän malttanut sinne asti odottaa. Juuri remontoidun näyttelytilan seinälle on ripustettu muun muassa Leena Nousiaisen ja Helena Eliassonin teokset.

Entisen vaatekaupan liiketila Pakkahuoneenkadulla Oulussa, vastapäätä Vaaranpuiston viereen rakentuvaa 16-kerroksista Plaanatornia, alkaa olla viimeistä silausta vaille valmis avajaisia varten. Muutamat taulut ja ryijyt odottavat vielä ripustamistaan, ja ikkunalaudalle on tulossa joitain lasiveistoksia.

Galleristi Anna-Maija Kajasteella ei ole pienintäkään syytä piilotella innostustaan. Muutaman vuoden tauolla ollut Galleria Kajaste tekee paluun Oulun katukuvaan uudistuneena ja vuorotellen samassa tilassa toimivan taidekaupan kanssa.

– Heti kun varmistui, että minulla olisi mahdollisuus tehdä tämä, nousi into piikkiin!

Alun perin Kajaste suunnitteli avaavansa galleria-taidekauppansa vasta toukokuussa, mutta ei hän sinne asti malttanut odottaa. Ensimmäisen taidenäyttelyn avajaiset galleristi järjestää toukokuun alussa, ja tätä ennen tila toimii taidekauppana, jonka kattaus koostuu nimekkäiden suomalaisten kuvataiteilijoiden teoksista.

Kajaste avasi ensimmäisen galleriansa Oulussa Kajaaninkadulla Tuomi-talossa 2012. Sen liiketoiminnan Kajaste myi Galleria MABD:lle syksyllä 2018 vähän sen jälkeen, kun hän oli perustanut Asemakadulle taidekaupan. Tätä ennen Kajaste oli ehtinyt avata galleriat myös Oulussa Uudellakadulla sekä Helsingissä Albertinkadun ja Bulevardin kulmassa.

Uudenkadun ja Bulevardin galleriat suljettiin Kajasteen aloitettua sapattivapaan kesällä 2019. Asemakadun taidekauppa jatkoi toimintaansa yhden työntekijän voimin seuraavaan kevääseen.

Sapattivapaan Kajaste kuvailee olleen "ei taida tulla toista kertaa tällaista mahdollisuutta" -kokemus. Galleristi sai tietää vuoden 2019 alussa, että hänen avomiehensä työ siirtyisi noin vuodeksi ulkomaille, Ranskaan.

– Päätöksiä galleriatilojen vuokrasopimuksista ja muista asioista piti tehdä jo tuolloin alkuvuodesta. Luopuminen tuntui tietysti tosi vaikealta.

Kajasteen huolta työntekijöidensä tilanteesta hälvensi kuitenkin se, että osa-aikaisina Kajasteen gallerioissa oltuaan he pystyivät palaamaan muiden töidensä ja opiskeluidensa pariin.

Sapattivapaalaisen ja hänen puolisonsa asettuminen Pariisin liepeille Massyyn sujui aluksi kaikin puolin hyvin.

"Ranskassa tajusin, että en halua enää sitä entistä hirveää työmäärää." Anna-Maija Kajaste

– Itse en tehnyt mitään muuta kuin nautin taiteesta, kahviloista ja eri kaupunginosien tunnelmasta. Viikonloppuisin matkustelimme eri puolilla Ranskaa, sillä junilla oli helppoa ja nopeaa kulkea siellä. Syksy oli tosi hieno, eikä ollut mitään murhetta – kunnes tuli kevät ja korona.

Korona-aika rajoitti liikkumista, ja pahimpaan aikaan ihmisillä oli lupa käydä vain lähimmässä apteekissa ja kaupassa. Ennen pitkää rajoitukset lievenivät ja liikkuminen paikasta toiseen oli jälleen mahdollista.

Ensimmäisen korona-aallon alkaessa Kajaste ymmärsi olleensa onnekas, koska hän oli uskaltanut jäädä sapattivapaalle ja "laittaa paikat pakettiin" Oulussa ja Helsingissä.

Taidekauppansa Kajaste kävi sulkemassa Oulussa keväällä 2020, koska liikkeestä vastannut työntekijä joutui lopettamaan työnsä perhesyistä.

– Ranskassa tajusin, että en halua enää sitä entistä hirveää työmäärää. Työni on ollut innostavaa, ja minulla on ollut koko ajan intohimo kehittyä siinä. En ollut aiemmin kokenut, että elämäni on täynnä työtä, Kajaste sanoo.

Hän kuitenkin myöntää, että juuri kasvanut työmäärä oli syy luopua Kajaaninkadun gallerian liiketoiminnasta loppuvuodesta 2018.

Kajaste päätti, että kotimaahan sapattivapaalta palattuaan hänellä tulee olemaan vain yksi paikka ja että hän on vain itse töissä siellä.

Syksyllä 2020 Kajaste kierteli Oulussa katsomassa paikkoja gallerialleen, ja lopulta sopiva tila tuntui löytyvän kaupungintalon lähettyviltä. Mutta sitten tuli taas uusi korona-aalto, ja vuokrasopimus jäi tekemättä.

Samuli Alosen lintuveistokset tarkkailevat galleria-taidekaupan ikkunalaudalla vastapäisen kerrostalotyömaan etenemistä. Kuva: Jarmo Kontiainen

– Siinä vaiheessa päätin hyödyntää hiljaisen ajan lähtemällä opiskelemaan.

Kajaste valmistuu tänä vuonna kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi ja ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi suoritettuaan näitä opintoja Oulussa ja Tampereella. Galleristin tarkoituksena on tarjota taiteen ohella mielen hyvinvoinnin palveluita.

Taidekauppa kuten galleriakin on Kajasteen mielestä ennen muuta paikka nauttia taiteesta.

– Jokainen ovesta sisälle tuleva pitää huomata. Itselläni on esimerkiksi joistain Helsingin gallerioista kokemuksia, että siellä ei näy ketään ihmistä, ja jos näkyykin, niin hän ei tervehdi. Jos ihminen yhtään arastelee astua ovesta peremmälle eikä häntä huomata, voi tilanne alkaa tuntua hänestä uhkaavalta. Hän alkaa miettiä, tulinko väärään aikaan tai paikkaan. Samalla häneltä menee mahdollisuus nauttia vapaasti taiteesta.

Kajaste myöntää, että "vaatii rohkeutta laittaa tällainen paikka tällaisena aikana". Se tietysti auttaa, jos ja kun galleristilla on jo olemassa verkostot taiteilijoihin ja ylipäätään taidemaailmaan. Silti:

– Täytyy tehdä planit (suunnitelmat) oikeasti kunnolla.

– Mutta en minä itseäni aio syyttää, jos näyttää siltä, että tämä ei lähde menestymään. Jos tästä tulee minulle kallis harrastus, niin sekin on ok.