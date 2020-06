Kajaanissa Leväsenjoen läheisyydessä palaa reilun hehtaarin verran maastoa. Paloalue on rajattu ja sammutustyöt käynnissä.

Paikalla on pelastuslaitoksen yksiköitä viideltä eri asemapaikalta. Sammutustöissä auttaa myös rajan helikopteri.

Palopaikka on sammutustöiden kannalta haasteellinen, sillä lähin tie on kaukana. Helpoin reitti sammutustöihin on ollut vesistön kautta veneillä.

Kainuun pelastuslaitos sammuttaa myös toista maastopaloa Vaalassa. Pienehkölle alueelle levinnyt palo havaittiin palolennolta.