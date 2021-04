Kajaanin Runoviikolla saa ensi-iltansa esitys Kauan kukkineet omenapuut. Sekä kirjailija Martti Joenpolvi että hänen tekstejään tulkitseva näyttelijä Seela Sella täyttävät tänä vuonna 85 vuotta. Kuva: Sari Jaatinen

Kajaanin Runoviikko järjestetään tänä kesänä 45. kerran. Ohjelmiston ensi-iltoja ovat viime kesän Suven runoilijan Tua Forströmin teoksiin perustuva Laskeutuu lempeä valo meihin kaikkiin ja jäniksiin… sekä Martti Joenpolven novelleihin perustuva Kauan kukkineet omenapuut.

Kauan kukkineet omenapuut on 170-vuotissyntymäpäivien esitys. Sekä kirjailija Martti Joenpolvi että tekstejä tulkitseva näyttelijä Seela Sella täyttävät tänä vuonna 85 vuotta. Esityksen ohjaus on Kari Paukkusen. Musiikin on säveltänyt muusikko Anne-Mari Kivimäki, joka tunnetaan esimerkiksi Suistamon Sähkö -yhtyeestä.