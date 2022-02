Uudet tanssit -koreografiakatselmus järjestetään toisen kerran etätapahtumana 5. ja 6. helmikuuta Kajaanissa. Järjestyksessä 27. katselmus on Kajaani Dance Festivalin päätapahtuma.

Tapahtumassa nähdään sekä nuoria tanssintekijöitä että kokeneita tanssin ammattilaisia esiintyjinä, koreografeina, opettajina ja arvioijina. Festivaalin esiraati sai arvioitavaksi 169 tanssin pienoisteosta ympäri Suomen. Varsinaiseen tapahtumaan niistä valittiin 44.

Sarjoja on viisi. Jokaisesta sarjasta palkitaan vähintään yksi teos rahapalkinnolla. Palkintosumma on kokonaisuudessaan 6 000 euroa.

A-sarjaan pääsivät Pohjois-Suomesta mukaan koreografiat Lullaby, Pakoilijat ja Resumption Oulusta, B-sarjaan Lukit Oulusta. C-sarjassa kilpailevat Mehtäretki Nivalasta ja M(IN)D Kajaanista. D-sarjassa Pohjois-Suomea edustavat Control ja Rakastunut uneton Kajaanista. E-sarjassa nähdään Sitten kun Oulusta.

Festivaali alkaa 4. helmikuuta Kajaani Dancen tanssikoulun oppilaiden omilla koreografioilla. Tapahtuma päättyy 6. helmikuuta pidettävään loppunäytökseen ja palkintojen jakoon.

Kaikki Uudet tanssit -koreografiakatselmukseen valitut teokset:

A-SARJA:

In My Dreams, Jyväskylä

Kautta vaikeuksien, Äänekoski

Lullaby, Oulu

Pakoilijat, Oulu

Resumption, Oulu

Varjot ympärillämme, Vantaa

What If We Lost Gravity for 5 seconds?, Espoo

62”48”23.2”N 27”52’03.8”E, Vantaa

B-SARJA:

Alku, Helsinki

Dalmatialaiset, Lahti

Halla, Jyväskylä

Lukit, Oulu

Maajussille morsian, Lahti

Pesupäivä, Paimio

Rakentaa, rakentaa…, Pori

Suihkuta sitä lakkaa! Espoo

C-SARJA

Chainreactions, Jyväskylä

Heijastuksen kääntöpuoli, Jyväskylä

Jahdata, Helsinki

Joskus tuntuu, että, Järvenpää

Juoru, Imatra

Mehtäretki, Nivala

M(IN)D, Kajaani

Minä Vs. Minä, Helsinki

My healing, Lahti

Otava, Espoo

Raja, Jyväskylä

Reboot, Turku

Rockin’ Around, Pori

Sateen varjossa, Helsinki

Take your time to be YOUnique, Imatra

D-SARJA

Ballet Tribe, Tampere

Control, Kajaani

Fauna, Jyväskylä

Generation 101, Turku

Ihtiriekko, Nurmes

Kipinä, Helsinki

Still Water Runs Deep, Helsinki

Memento, Jyväskylä

Memory Gap, Tampere

Rakastunut uneton, Kajaani

Ääneni ei riitä, Kuopio

E-SARJA

Kun sinä olet siinä, Kuopio

Sitten kun, Oulu