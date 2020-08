Kajaanin kaupunginteatterissa saa ensi helmikuussa kantaesityksensä Melankolia, joka perustuu Lars von Trierin elokuvakäsikirjoitukseen. Esityksen toteuttaa yhteistyössä Kajaanin teatterin kanssa helsinkiläinen, kansainvälistä mainetta niittävä sadsongskomplex:fi. Kuvassa on näyttelijä Salla Loper. Kuva: Teemu Sirviö

Ohjaaja Heta Haanperän neljäs ja toistaiseksi viimeinen ohjaus Kajaanin kaupunginteatterissa on Friedrich Dürrenmattin näytelmä Vanhan naisen vierailu. Se on tarina kostosta, joka on enemmän kuin suloinen. Dürrenmattin klassikkoteos pureutuu ihmisen raadolliseen ahneuteen hilpeiden ja karmaisevalla tavalla tunnistettavien hahmojen räpistellessä moraalisten valintojen edessä. Ensi-ilta on 19. syyskuuta Teatteritalossa

Alueteatterin kiertueohjelmistoon tulee Hella Wuolijoen Niskavuorta uudessa muodossa. Teatteri Avoimien Ovien johtajana Helsingissä toiminut Heini Tola on luonut Hella Wuolijoen näytelmille Niskavuoren nuori emäntä ja Niskavuoren Heta uuden muodon. Kokonaisuuden nimi on Niskavuoren Loviisa ja Heta (Antakaa minullekin rakkautta!). Ensi-ilta on 3. lokakuuta Seminaarin näyttämöllä Kajaanissa. Ohjaus on Sanna Heikkisen.

Marie Kajavan kirjoittama Hylje on kotimainen kantaesitys. Keskiössä on meren rannalla asuva ydinperhe, joka on päättänyt sulkea ovensa ja silmänsä todellisuudelta, kun sotia ja muita kriisejä pakenevat ihmiset hakevat turvaa Euroopasta. Hylkeen ohjaaja Riikka Oksanen on ohjannut viimeksi Kom-teatterissa ja Kansallisteatterissa. Hylkeen ensi-ilta on 7. marraskuuta Teatteritalossa.

Jari Juutinen sovittaa ja ohjaa Melankolian

Kevätkaudella Kajaanin kaupunginteatterin ohjelmistossa nähdään monumentaalisten mittakaavojen teos Melankolia. Se perustuu tanskalaisen Lars von Trierin samannimiseen elokuvakäsikirjoitukseen vuodelta 2011.

Melankolia on Kajaanin kaupunginteatterin ja helsinkiläisen teatteriryhmän sadsongskomplex:fin yhteistyö. Jari Juutisen sovitus ja ohjaus on Suomen kantaesitys, joka nähdään 13. helmikuuta 2021 Teatteritalossa.

"Melankolia on lähes käsittämättömän kaunis kuvaus siitä kohtalosta, joka lopulta odottaa meitä kaikkia. Mutta ensin on rakkaus."

Vahvassa kansainvälisessä nosteessa olevan sadsongskomplex:fin taidetta nähdään Suomessa ensimmäinen kerran viiteen vuoteen tässä esityksessä. Ryhmän viimeisin työ, Sofi Oksasen Puhdistus yhteistyössä slovenialaisen SLG Celjen kanssa, on valittu Mariborin kansainvälisen teatterifestivaalin kilpasarjaan.

Suomalaisen runouden uudistaja Eeva-Liisa Manner täyttäisi ensi vuonna sata vuotta. Kajaanin teatteri juhlistaa merkkivuotta esityksellä Näin sopii unohtaa. Se on Helka-Maria Kinnusen käsikirjoittama, sävelin ja sanoin soiva esitys Mannerin runoista. Alueteatterin ohjelmistoon kuuluvan esityksen ensi-ilta on 26. helmikuuta 2021 Seminaarin näyttämöllä.

Alueteatteri kehittää digitaalista teatterikonseptia

Kajaanin kaupunginteatteri-alueteatteri varautuu siihen, että teatterista riippumattomat syyt tekevät alueteatteritoiminnasta tulevan näytäntövuoden aikana vaikeaa. Kainuun Liitto on myöntänyt teatterille tukea alueteatterin digitaalisen teatterikonseptin kehittämiseen.

– Tämän avauksen avulla pyrimme luomaan uusia mahdollisuuksia, ylittämään esteitä ja välimatkoja, teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen toteaa.

– Edistämme sitä, että kaikilla olisi pääsy teatteriin,

Koronapandemian vuoksi ja turvavälien varmistamiseksi paikkamäärää katsomoissa on vähennetty. Osa paikoista on otettu pois myynnistä. Teatterissa on voimassa maskisuositus.