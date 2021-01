Kajaanissa sijaitsevassa Samoojan kuntoutuskodissa on todettu kahdeksan uutta koronatartuntaa, tiedottaa Kainuun sote.

Viikonloppuna todettiin tartunta kuudella työntekijällä ja kuluneen vuorokauden aikana uusia tartuntoja on löytynyt seitsemältä asukkaalta sekä yhdeltä karanteenissa olleelta perheenjäseneltä.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari korostaa tiedotteessa, että kuntoutuskodin tartuntojen leviäminen on tämän hetken tiedon perusteella erittäin poikkeuksellista

– Vastaavaa leviämistapaa ei ole tavattu ainakaan Pohjois-Suomessa. Emme tiedä onko kyse mahdollisesti viruksen muunnoksesta, joten näytteet on lähetetty THL:lle tutkittavaksi. Itse sairaus ei ole perusterveille sen vakavampi kuin aiemminkaan.

Tartuntareitti ulottuu pääkaupunkiseudulle

Yhteensä tartunta on todettu seitsemällä Samoojan kuntoutuskodissa työskentelevällä. Sairastuneita asukkaita on kymmenen, joista yksi on jo parantunut, yksi tällä hetkellä sairaalahoidossa ja kahdeksaa hoidetaan kuntoutuskodissa. Kaikki sairastuneet ovat eristyksessä ja myös oireettomat karanteenissa.

Varotoimenpiteenä kaikkien yksikössä työskentelevien perheenjäsenet on asetettu 14 vuorokauden karanteeniin, joka koskee myös perheeseen mahdollisesti kuuluvia päivähoidossa olevia, koululaisia tai opiskelijoita.

Koukkarin mukaan itse tartuntareitti ulottuu pääkaupunkiseudulle, mikä kertoo leviämisriskistä alueiden välillä ja siitä, että edelleen joudutaan jatkamaan tiukkoja varotoimia.

Samoojan kuntoutuskoti on Kainuun soten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö, jossa on tällä hetkellä 15 asukasta ja noin kymmenen työntekijää. Yksikkö on ollut karanteenissa ja vierailukiellossa 1. tammikuuta alkaen. Asukkaat kuuluvat terveydentilansa perusteella koronataudin riskiryhmään.

Yksikössä selvitetään parhaillaan työjärjestelyjä asumisyksikön henkilökunnan osalta ja hoito pyritään järjestämään vahventamalla työvuorossa olevaa hoitajien määrää. Samoojassa noudatetaan myös tehostettuja suojaustoimia.

Samoojan asumispalveluyksikön asukkaiden tai työntekijöiden kanssa joulun jälkeen tekemisissä olleita pyydetään hakeutumaan koronavirustestiin matalalla kynnyksellä, jos hengitystie- tai vatsatauti- tai muita koronaan viittaavia oireita ilmenee.