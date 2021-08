Päätöksen myötä myös koulujen liikuntatunnit pidetään ulkona. Arkistokuva. Kuva: Tapio Maikkola

Kajaanin kaupunki sulkee ryhmäsisäliikuntatoiminnan ja sisäliikuntapaikat maanantaista alkaen toistaiseksi. Taustalla on Kainuun huono koronatilanne ja eritoten Kajaanissa kuluneen viikon aikana ilmaantuneet uudet koronatartunnat.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan tartunnat ovat lisääntyneet erityisesti yli 12-vuotiaiden, mutta alle 40-vuotiaiden joukossa. Korkea ilmaantuvuusluku ei kuitenkaan näy sairaalahoidon tarpeessa.

Kainuun soten mukaan koronatartuntoja on tullut erityisesti harrastustoiminnassa ja muissa vapaa-ajan tapaamisissa. Myös yksityisille palveluntarjoajille suositellaan ryhmäsisäliikunnan keskeyttämistä.

Päätöksen myötä Kajaanissa pidetään koulujen liikuntatunnit ulkona, eikä sisäliikuntaa järjestetä.

Kainuun sairaanhoitopiiri on yhä koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Tällä hetkellä Kainuun viimeisen 14 vuorokauden koronatapausten ilmaantuvuus on 261 tartuntaa 100 000:aa asukasta kohden.

Kainuun soten tiedotteessa kerrotaan, että koronatartuntoja on tällä viikolla todettu kajaanin lyseon ja Lehtikankaan yläkouluissa. Molemmissa kouluissa järjestetään maanantaina pikatestaus kaikille karanteeniin määrätyille oireettomille oppilaille. Ne, jotka saavat negatiivisen tuloksen, saavat jatkaa koulussa normaalisti. Kainuun soten mukaan tämä ei koske Lohtajan j koululla ja Keskuskoululla altistuneita henkilöitä, vaan he noudattavat aiemmin saamiaan ohjeita testauksen suhteen.

– Kouluissa jatkotartuntoja on ollut todella pieni määrä, vaikka altistuneita on kymmeniä, kertoo Kajaanin kaupungin vs. sivistysjohtaja Päivi Rissanen.

Rissasen mukaan tarkoituksena on keskittyä siihen, että opiskelijat ja koululaiset voivat jatkaa lähiopetuksessa.