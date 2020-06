Kainuun pelastuslaitos sai tiistaina hieman kello 12 jälkeen hälytyksen Kajaanin ja Sotkamon rajamailla Poikkipuolisenkankaalla syttyneestä maastopalosta.

Pelastuslaitos sai palon sammutettua iltakuuden aikaan. Sammutustyöt kestivät lähes kuusi tuntia.

Metsähallitus jäi palopaikalle suorittamaan jälkivartiointia.

Palon syttyi todennäköisesti huonon tuurin seurauksena.

– Palopaikalla oli ollut kaivinkone töissä. Kaivinkoneen kauha on todennäköisesti raapaissut kiveen, minkä seurauksena ilmaan on lentänyt kipinä ja se on sytyttänyt kuivan turvemaan palamaan, Kainuun pelastuslaitokselta kerrotaan.

Huonon tuurin lisäksi mukana oli myös onnea: tuli riehui hakatun metsän alueella.

– Käytännössä tästä ei aiheutunut mitään muita vahinkoja kuin kuluja pelastustoimelle. Palo vain paransi hakatun metsän kasvuominaisuuksia.

Kainuun pelastuslaitoksen mukaan kuivilla keleillä ei ole tavatonta, että palot syttyvät metsätyökoneen ja kiven osumasta singonneesta kivestä. Esimerkiksi viime kesänä metsäkoneen rautatelat olivat raapineet kiviä, kipinät olivat lennelleet ja metsä oli syttynyt tuleen.

