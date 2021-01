Kajaanilaisen kuntoutuskodin henkilökunnalla on todettu useita koronavirustartuntoja. Kainuun soten mukaan Samoojan kuntoutuskodin kuudella työntekijällä on todettu koronatartunta.

Tartunnat ovat Kainuun soten mukaan peräisin vuodenvaihteessa todetusta tartuntaketjusta, josa kuntoutuskodin asukas sairastui saatuaan tartunnan vierailijalta. Tartuntoja on todettu myös useammalla kuntoutuskodin asukkaalla. Kolmesta sairastuneesta asukkaasta yksi on parantunut, yhtä hoidetaan kuntoutuskodissa ja yksi on sairaalahoidossa.

Kainuun soten mukaan työjärjestelyjä asumisyksikön henkilökunnan osalta selvitetään parhaillaan. Kaikki kuntoutuskodin työntekijät on testattu ja varotoimena noin 20 työntekijää tai heidän lähipiiriinsä kuuluvaa henkilöä on asetettu karanteeniin.

Samoojan kuntoutuskoti on Kainuun soten mielenterveys- ja päidehkuntoutujien ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö. Yksikössä on 15 asukasta ja noin 10 työntekijää. Kainuun soten mukaan asukkaat kuuluvat koronaviruksen riskiryhmään.

Samoojan kuntoutuskoti on ollut karanteenissa ja vierailukiellossa 1. tammikuuta lähtien.

Samoojan asumispalveluyksikön asukkaiden tai työntekijöiden kanssa joulun jälkeen tekemisissä olleita pyydetään hakeutumaan koronavirustestiin matalalla kynnyksellä mikäli heillä ilmenee koronaan viittaavia oireita.