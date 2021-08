Kajaani on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen. Asiasta kertoo Kainuun sote. Kainuun koronakoordinaatioryhmä totesi asian maanantaina.

Kainuun soten yhtymähallitus kokoontuu keskiviikkona päättämään uusista rajoituksista Kajaania koskien. Kainuun sote esittää, että käyttöön otettaisiin kaksi uutta rajoitusta.

Yhtymähallitukselle esitetään tartuntatautilain 58d ja 58g-pykälien käyttöön ottoa. Toinen pykälistä velvoittaa yleisölle avoimien tilojen järjestämistä sellaiseksi, että niissä voidaan välttää lähikontakteja.

Toinen pykälistä koskee asiakas- ja toimitilojen väliaikaista sulkemista. Jos pykälä päätetään ottaa käyttöön, Kajaanissa voitaisiin sulkea esimerkiksi kuntosalit ja muut joukkueurheiluun tai ryhmäliikuntaan käytettävät sisätilat, yleiset saunat ja uimahallit, tanssipaikat, harrastajateatterit tai muut vastaavat ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat ja sisäleikkipaikat.

Kainuun sote kehottaa myös toistaiseksi välttämään Kajaaniin matkustamista tai Kajaanista pois matkustamista.

Koronajäljitys ruuhkautunut, testauksessa viivettä

Kajaanissa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on viimeisen 14 vuorokauden ajalta yli 400 tapausta 100 000:aa asukasta kohden. Koko Kainuun osalta luku on 293,1. Viimeisen kolmen viikon aikana Kainuussa on todettu 236 koronatartuntaa. Näistä 177 on kirjattu Kajaaniin.

Kainuun soten mukaan tartunnanjäljitys on nyt erittäin ruuhkautunut ja koronatestauksessa on merkittävää viivettä. Viime viikolla Kainuussa otettiin yli 4000 koronatestiä, joista 2,6 prosenttia antoi positiivisen tuloksen.

Tartunnat leviävät Kainuun soten mukaan nyt eritoten rokottamattomien nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa perhe- ja kaveripiirin kohtaamisissa. Lisäksi useissa kajaanilaisissa peruskouluissa on todettu koronatartuntoja.

Vaikka koronatapauksia on todettu viime aikoina runsaasti, ei sairaalahoidon tarve ole kohonnut. Pääosa tartunnoista on 20–49-vuotiailla kainuulaisilla. Lisäksi kajaanilaisessa Attendo Kajaanin Helmessä on todettu 13 koronatartuntaa.

Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan tilanteen huonontumiseen on osaltaan vaikuttanut se, että alueella ei ole noudatettu kaikkia annettuja koronaohjeita.

– On todettava, että alueella ei kaikilta osin ole noudatettu annettuja ohjeita, vaan yhdessä lisääntyneiden sosiaalisten kontaktien kanssa se on johtanut tähän kehitykseen, Koukkari arvioi.

Myös alle 40-vuotiaiden rokotekattavuus on muuta maata alhaisempi. Koukkari kertoo, että 20–39-vuotiaista kainuulaisista noin 5 000 on edelleen täysin rokottamatta. Koukkarin mukaan myös peruskouluikäisten rokotekattavuus huolettaa.

– Esimerkiksi Kajaanissa lähes kaikki koulut on ensimmäisen kierroksen osalta käyty läpi, mutta edelleen rokottamattomia alle 15-vuotiaita on 40 prosenttia. Se on valitettavasti liian vähän epidemian torjunnan kannalta.