Pelastustyöntekijät ovat poranneet reiän kultakaivoksen tunneliin, jossa kaivostyöntekijät ovat loukussa. Kuva: STRINGER

Loukkuun jääneiden kaivostyöntekijöiden pelastustoimet jatkuvat Kiinassa jo toista viikkoa. Kiinan viranomaisten mukaan operaation odotetaan kestävän vielä vähintään kaksi viikkoa.

Pelastustyöntekijät ovat saaneet yhteyden kymmeneen kaivostyöntekijään, mutta 11:een ei ole yhteyttä. 600 metrin syvyydessä olevat kaivostyöntekijät yrittävät parhaillaan löytää lasertekniikalla ja kovaäänisillä kadoksissa olevia kollegoitaan, kertoo Kiinan valtionmedia Reutersin mukaan.

Yhden kaivostyöntekijän on vahvistettu kuolleen räjähdyksessä saamiinsa päävammoihin.

Paikannetuille työntekijöille on pystytty toimittamaan porattua reikää pitkin ruokaa ja lääkkeitä. Heille on toimitettu muun muassa hirssipuuro, viiriäisenmunia, makkaraa, desinfiointiainetta ja puuvillasukkia. 11:lle kadoksissa olevalle on laskettu eri puolille kaivosta avustuspaketteja.

Avustuspakkausten mukana kaivosmiehille on lähetetty viesti.

– Kaikki odottavat teitä, koittakaa jaksaa, Kiinan viranomaisten pr-osaston uutistoimisto Reutersille toimittamassa valokuvassa näkyy.

Loukussa olevat kaivostyöntekijät saivat aiemmin yhteyden sata metriä alapuolellaan olevaan elossa olevaan kollegaan, mutta yhteys on myöhemmin katkennut, kertoo Britannian BBC.

Yli 500 osallistuu operaatioon

Yhteensä 22 työntekijää jäi 10. tammikuuta loukkuun, kun Shandongin provinssissa sijainneen kultakaivoksen ulospääsytunneli sortui räjähdyksessä. Räjähdyksen syy ei ole tiedossa.

Pelastustyöntekijät saivat ensimmäisen kerran yhteyden loukkuun jääneisiin sunnuntaina viikko onnettomuuden jälkeen. Pelastustöihin osallistuu noin 570 työntekijää.

Turvatoimet kaivoksella olivat perjantaina hyvin tarkat, eikä Reutersin toimittajia päästetty seuramaan läheltä pelastustoimia.

BBC:n mukaan kahdeksan kaivostyöntekijää on suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta kahden terveydentila on heikko.

– Kymmenen kaivostyöntekijän fyysinen ja psyykkinen tila sekä olosuhteet kaivoksen keskiosassa ovat hyvät, valtionmedia kirjoitti perjantaina Reutersin mukaan.

Kaivoksessa oleva vesi vaikeuttaa pelastustöitä

Parhaillaan pelastustyöntekijät yrittävät laajentaa kapeaa reikää, jotta loukussa olevat työntekijät pystyttäisiin nostamaan kaivoksesta.

Kuilun laajentaminen on osoittautunut BBC:n mukaan vaikeaksi, koska kaivostyöntekijät ovat syvällä kaivoksessa ja kovan graniitin poraaminen on työlästä. Operaatiota vaikeuttaa myös kaivoksessa oleva vesi, joka saattaa tulvia kammioon, jossa pelastuneet ovat.

Kaivosonnettomuudet eivät ole harvinaisia Kiinassa. Yksi syy onnettomuuksiin on turvasäädösten heikko valvonta.

Viime vuonna Kiinan kaivosonnettomuuksissa kuoli yli 550 ihmistä, kertoo kaivosten turvallisuudesta vastaava virasto.