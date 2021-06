Kaisa Hietalan mukaan ExxonMobile on yksi viimeisistä länsimaisista isoista öljy-yhtiöistä, joka hakee suuntaa energiamurroksessa. –En näe sitä ongelmana, jos vain yhtiöllä on tahtotila löytää oma suunta. Exxonilla on valtava määrä osaamista, he ovat tehneet maailman isoimpia projekteja ja heillä on mittava ja tunnustettu tuotekehitys- ja tutkimusyksikkö. Jos ei näistä voi ammentaa tulevaisuuden reseptiä, niin ei sitten mistään.