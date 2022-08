Keller Dover kohtaa jokaisen vanhemman pahimman painajaisen, kun hänen 6-vuotias tyttärensä Anna ja tämän ystävä Joy katoavat.

Prisoners – Vangitut

Ava klo 00.55

Kanadalainen Dennis Villeneuve on viime vuosina vienyt katsojat Arrivalin (2016) kohtaamiseen avaruuden muukalaisten kanssa, Blade Runner 2049 (2017) -elokuvan tulevaisuuden Maahan ja Dyynin (2021) kaukaisille galakseille, joilla elämä on kuin unta. Prisoners – Vangitut on niihin verrattuna kovin arkista ja maanläheistä touhua, mutta sen matka ihmismieleen ei puhuttele yhtään vähempää. Hugh Jackman on Keller, jonka 6-vuotias tytär Anna kavereineen katoaa aivan lähellä kotoa. Ja ironia on amerikkalaisittain julmin mahdollinen, kun sattuu olemaan yhteistä hyvää ja myötätuntoa juhlistava kiitospäivä. Kohta syyllisyys ja pakkomielle alkavat polttaa sekä isää että Jake Gyllenhaalin esittämää poliisi Lokia. Epätoivoiset tempaukset roikkuvat ilmassa kuin syyskuun omenat puussa. Ja sitä sattuu taatusti, joka alle osuu. (USA 2013)

Elokuu

TV1 klo 13.15

Matti Kassilan mehevä F.E. Sillanpää -tulkinta summaa tämän vuodenajan helteet, kylmät ringit ja luopumisen tunnot alkoholisoituneen kanavanvartija Toivo Mäkelän elämässä. Elämäkin janottaa. (Suomi 1956)