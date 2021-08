Kainuun maakunnassa todettiin keskiviikkona yhteensä 31 uutta koronavirustartuntaa. Kainuun sote kertoo, että Kainuussa olevilla marjanpoimijoilla on todettu uusia koronatartuntoja ja useissa kouluissa on tapahtunut korona-altistumisia.

Ristijärvelle sijoitetut ulkomaalaiset marjanpoimijat on testattu ja 16 poimijalla on todettu uusia koronatartuntoja. Tartunnan saaneet asetettu eristykseen nykyisiin asuntoihinsa. Poimijat, jotka ovat saaneet negatiivisen testituloksen, testataan uudelleen ennen karanteenin päättymistä.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa jatkaa kasvuaan ja se on nyt 158,3 tapausta sataa tuhatta asukasta kohti 14 vuorokaudessa. Ulkomaalaisten henkilöiden tartunnat kirjautuvat testauspaikkakunnille, joka osaltaan nostaa maakunnan ilmaantuvuuslukua.

Kuhmon Tuupalan koulussa yhden 6.-luokan oppilaat altistuivat alkuviikosta koronatartunnalle ja heidät on asetettu karanteeniin. Oppilaiden vanhemmille on pidetty infotilaisuus tilanteeseen liittyen. Kainuun soten mukaan myös Tuupalan esikoulu- sekä aamun varhaiskasvatusryhmässä on altistuneita lapsia ja aikuisia. Myös heidät tullaan pääosin asettamaan karanteeniin.

Sotkamossa Kontinjoen koulussa yhteensä 49 oppilasta sekä valtaosa henkilökunnasta on asetettu karanteeniin 16.–17. elokuuta tapahtuneen altistumisen vuoksi. Koulu siirtyy etäopetukseen 27. elokuuta saakka. Huoltajia on tiedotettu tilanteesta.

Keskiviikkona todettuun tartuntaan liittyen Kajaanin Seminaarin koulun iltapäiväryhmässä asetettiin kahdeksan oppilasta karanteeniin.

Kainuussa tartunnanjäljitys on ruuhkautunut ja altistuneiden tavoittamisessa on viiveitä. Myös koronatestauksessa on ajoittain viivettä.

Kainuun sote kertoo mahdollisista muista altistumispaikoista verkkosivuillaan.

– Jäljityksen perusteella lasten tartunnat saadaan aikuisilta, joten edelleen on syytä noudattaa kaikkia annettuja ohjeita. Kouluissa ja oppilaitoksissa todetut tartunnat osoittavat kuinka tärkeää rokotussuoja on. Olemme nyt tilanteessa, jossa vanhempi väestö on rokotteen ansiosta hyvin suojattu. Mutta työikäisten ja nuorten tartuntojen aiheuttama haitta yhteiskunnalle on merkittävä, kun satoja ihmisiä täytyy määrätä karanteeniin. Täysin ei voida sulkea pois vakavan sairastumisen riskiä nuoremmillakaan, Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari sanoo.