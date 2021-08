Kainuussa todettiin perjantaina 20. elokuuta kolmetoista uutta koronatartuntaa, joista kuusi ilmeni Sotkamossa jo karanteenissa olevilla thaimaalaisilla poimijoilla. Kainuun sote kertoo, että maakunnassa on karanteeniin määrätty noin 350 henkilöä kuluvan viikon (16.–20. elokuuta) aikana.

Tartunnanjäljitys on ollut ruuhkautunut Kainuussa jo useamman päivän ajan ja altistuneiden tavoittamisessa on viiveitä. Myös koronatestauksessa on ajoittain viivettä ja testituloksen saaminen voi viedä välillä yli vuorokauden.

Sote-kuntayhtymä kertoo tiedotteessaan, että Kainuun keskussairaalan kehitysvammapoliklinikalla on todettu yksi koronatartunta, jonka vuoksi yksi työntekijä, kaksi poliklinikan asiakasta sekä yksi kehitysvammaosaston asiakas on asetettu karanteeniin. Asianosaisiin on oltu yhteydessä ja heidät on ohjattu testiin.

Tällä hetkellä koronatartuntojen ilmaantuvuus Kainuussa on 170,8 tapausta sataa tuhatta asukasta kohti 14 vuorokaudessa.

Altistumispaikkoja ilmoitetaan, jos jäljityksen perusteella arvioidaan tartunnan olevan mahdollista ja tilanteessa on ollut henkilöitä joita ole voitu tavoittaa. Kainuun sote ilmoittaa altistumispaikoista verkkosivuillaan.

Kajaanissa Linnanvirta-tapahtumassa voi käydä ottamassa lauantaina ensihoidon ambulanssissa ensimmäisen koronarokotteen aikaa varaamatta.