Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä esit­tää maakunnan ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pi­tä­mis­tä yhä pe­rus­ta­son mu­kai­si­na ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten jat­ka­mis­ta.

Il­maan­tu­vuus ylit­tää Kainuussa kiih­ty­mis­vai­heen ra­jan, mut­ta muil­ta osin ti­lan­ne ei edel­ly­tä tiu­kem­pia toi­mia. Uudet ta­pauk­set liit­ty­vät kah­teen tie­dos­sa ole­vaan ryp­pää­seen, jois­sa ei ole merk­ke­jä laa­jen­tu­mi­ses­ta.

– Vii­mei­sim­mis­sä alueen tar­tun­nois­sa on ky­se ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­läi­sis­tä tai ete­läaf­rik­ka­lai­sis­ta muun­nok­sis­ta, jot­ka näis­sä­kin ket­juis­sa ovat ol­leet herk­kiä le­viä­mään. Toi­von, et­tä kai­nuu­lai­set edel­leen ym­mär­tä­vät lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­sen mer­ki­tyk­sen – lä­hia­lueil­la on ol­lut las­ke­vaa ke­hi­tys­tä, mut­ta Kai­nuus­sa il­maan­tu­vuus on ol­lut nou­sus­sa, kertoo pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri tiedotteessa.

Kainuun tar­tun­ta­ryp­päis­sä on ol­lut ky­se se­kä mat­kailusta saa­duis­ta tar­tun­nois­ta et­tä va­paa-ajan ko­koon­tu­mi­sis­ta, joista tartunnat ovat laa­jen­tu­neet työ- ja per­he­pii­riin. Li­säk­si maa­han­tu­lo­tes­teis­sä on to­det­tu tar­tun­to­ja ul­ko­maa­lai­sil­la hen­ki­löil­lä.

– Vap­pu­kar­ke­lot tu­lee tä­nä­kin vuon­na ra­joit­taa mi­ni­miin ja naut­tia si­mat vain lä­hi­pii­rin kes­ken, kommentoi Koukkari.

Hän kehottaa lisäämään ulkoilua, mutta si­sä­ti­lois­sa tulisi jättää kaik­ki ei-vält­tä­mät­tö­mät kon­tak­tit pois.

– Ikä­vää on, jos jou­dum­me ra­joi­tuk­sia jat­ka­maan, kun muual­la jo höl­lä­tään.