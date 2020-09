Kainuun uusi keskussairaala valmistuu vaiheittain. Arkistokuva. Kuva: Kainua-allianssi

Kainuun uuden sairaalan toisen vaiheen ensimmäinen rakennuslohko on valmistunut suunnitellusti elokuun loppuun mennessä. Kainua-allianssi on luovuttanut uudet tilat tilaajalle ja rakennusvalvonta on antanut siunauksensa niiden käytölle. Potilastoiminta uusissa tiloissa alkaa lokakuun puolivälin jälkeen.

Valmistunut 2a-vaihe sisältää poliklinikka- ja osastotiloja. Sisääntulokerroksessa sijaitsee uusi yleislääketieteen poliklinikka, jonka osana toimivat Kajaanin pääterveysaseman vastaanotot. Kolmanteen kerrokseen puolestaan avautuu lasten ja nuorten poliklinikka. Vaativan kuntoutuksen osasto muuttaa kuudenteen kerrokseen.

Toisen vaiheen muuton valmistelut ovat olleet hyvässä vauhdissa samaan aikaan edellisen käyttöönoton kanssa. Yksiköiden kanssa on laadittu aikataulut ja tehty tarkat järjestelyt siitä, miten potilastyö käynnistyy uusissa tiloissa.

– Käyttäjäkierroksia on tehty kevään ja kesän aikana koronan sallimissa rajoissa. Nyt varsinaiset tilakävelyt käynnistyvät, jotta kaikki muuttajat voivat itse tutustua ja hahmottaa tulevat tilat. Samalla käydään läpi keskeiset turvallisuusjärjestelyt ja muut arkeen vaikuttavat ratkaisut, Kainuan muuttokoordinaattori Jussi Tolonen kertoo tiedotteessa.

E-rakennuksen eli entisen päivystyksen tiloissa tehdään tällä hetkellä toisen kerroksen alakattorunkoja sekä laatoitus- ja maalaustöitä. Luovutus on tammikuun lopulla 2021 ja muutto myöhemmin keväällä.

Päärakennuksen 2b-vaihe puolestaan on edennyt kolmannen kerroksen tasalle, jossa tehdään parhaillaan muun muassa valu- ja elementtitöitä. Päärakennus valmistuu kesäkuussa 2021 ja potilastyö käynnistyy syksyn aikana.