Noin 50 henkilöä on määrätty Sotkamossa karanteeniin Tenetin koulussa ilmenneen koronavirustartunnan vuoksi. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Noin 50 henkilöä on määrätty karanteeniin Sotkamossa Tenetin koulun oppilaalla keskiviikkona 16. joulukuuta todetun koronavirustartunnan vuoksi. Kainuun sote kertoo tiedotteessaan, että tartuntaan liittyy yksi koulun ulkopuolinen tartunta.

Koulu on siirtynyt varotoimena etäopetukseen syyslukukauden kahden viimeisen päivän ajaksi ennen joululomalle siirtymistä.

Kainuun sote tiedottaa, että sairastunut oppilas oli kulkenut koulumatkoilla Pohjolan Matkan ns. Sipisen linjalla keskiviikkona 9. joulukuuta ja torstaina 10. joulukuuta kello 8.15–8.30 ja 15.10–15.30, maanantaina 14. joulukuuta kello 8.15–8.30 ja 15.10–15.30, sekä tiistaina 15. joulukuuta kello 8.15–8.30.

Sote-kuntayhtymän mukaan tartuntariski koulukyydissä on pieni, mutta pyytää mahdollisia altistuneita hakeutumaan koronatestiin Sotkamon terveysasemalle.

Terrafamen tartuntaan ei liity uusia tapauksia

Terrafamen teollisuusalueella 15. joulukuuta todettuun koronavirustartuntaan ei ole todettu liittyvän uusia tapauksia ja laajempiin jatkotestauksiin ei ole ilmennyt tarvetta. Koronavirustartunnan vuoksi on määrätty karanteeniin yli 30 altistunutta.

Teollisuusalueella on tiukennettu työtehtävissä ja taukojen aikana noudatettavia koronaturvallisuuskäytäntöjä.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan Sotkamon tapauksissa oli olemassa mahdollisuus laajoihin tartuntaketjuihin.

– Oulun työmaatapauksen seuraukset ulottuivat ympäri maata, muun muassa Kainuun alueella epidemian kiihtymiseksi asti. Nyt näyttää siltä, että onneakin oli mukana. Koulutartuntojen osalta on tiedossa, että altistumisten jatkotartuttavuus on verrattain alhainen. Molemmat tapaukset osoittavat, että varotoimille on tarvetta, Koukkari toteaa sote-kuntayhtymän tiedotteessa.

Koukkari vetoaa maakunnan asukkaisiin, että joulun aikana kontaktit rajoitettaisiin vain lähiperheeseen eli henkilöihin, joiden kanssa ollaan arkenakin tekemisissä.

– Sukulointi, perinteiset ystäväporukoiden tapaamiset ja vastaavat tulee tänä vuonna toteuttaa vain etäyhteyksin. Lisäksi kaupoissa ja muissa palveluissa on noudatettava maskisuosituksia ja muita ohjeita, ohjeistaa Koukkari.