Kainuun Sanomien uusi päätoimittaja on Leena Hirvonen. Hän aloittaa tehtävässään syyskuun loppupuolella. Hirvonen on työskennellyt muun muassa Nokian Uutisissa, aikakauslehdissä ja Ylellä. Hirvonen on syntyisin Pohjois-Pohjanmaan Himangalta ja hänellä on toinen koti Kainuun Suomussalmella.

Kainuun Sanomat on perustettu vuonna 1918 ja se on kuusipäiväinen, sitoutumaton maakuntalehti.

SLP Kustannuksen liiketoimintajohtaja Henri Mattinen kertoo Kainuun Sanomissa, että päätoimittajan pestiin oli runsaasti kiinnostusta. Hirvonen itse toteaa lehden haastattelussa luottavansa siihen, että Kainuun Sanomista pystytään tekemään ihmisille entistäkin läheisempi.

– Siellä on pitkiä lukijasuhteita, joista kiinnipitäminen on erittäin tärkeää. Samaan aikaan on tärkeää uusien lukijoiden tavoittaminen eri tavalla erilaisissa kanavissa, Hirvonen arvioi.