Antti Korhonen (2. oik.) oli Sotkamon Jymyn mestaruusjuhlien takuumiehiä. Lippo Junioreiden kasvatti pääsi ensimmäistä kertaa nauttimaan Sapsojärven perinteikkäästä kultakylvystä. Kuva: Kimmo Rauatmaa/Lehtikuva

Miesten Superpesis, 3. finaali. Sotkamo–Kouvola 2–0 (3–2, 12–5). Sotkamo mestari voitoin 2–1.

Hetki on Antti Korhoselle täyttymyksellinen. Se on sitä myös Korhosen Jarmo-isälle ja Kristiina-äidille. He näkevät aitiopaikalta Hiukan stadionin katsomossa, kun nelihenkisen perheen kuopuksen unelmalyönti painuu Kouvolan kolmospuolelta läpi, kohti auringon kultaamaa Sapsojärven selkää.