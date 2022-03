Kainuun pelastuslaitos lahjoitti Ukrainaan muun muassa sammutusasuja. Kuva: Kainuun pelastuslaitos

Kainuun pelastuslaitos lahjoittaa sodan jalkoihin joutuneeseen Ukrainaan muun muassa sammutusasuja ja -saappaita, moottoriruiskun tarvikkeineen, aggregaatin sekä halogeenivalaisimia. Lahjoituksilla halutaan auttaa sodassa vaaralliseen ja kuormittuneeseen tilanteeseen joutunutta paikallista pelastustoimea.

Myös kaivosyhtiö Terrafame avustaa ukrainalaista pelastustoimea sammutusasuilla, kypärillä, saappailla sekä muilla henkilökohtaisilla varusteilla.

– Sota Ukrainassa on järkyttänyt myös pelastusalan toimijoita ja halu auttaa ukrainalaisia on vahva. Pelastustoimen auttaminen sotatilanteessa on kriittistä, sillä pelastustoimi hoitaa vaarallisessa ja kuormittuneessa tilanteessa sammutuksia, raivaustehtäviä ja muita pelastustehtäviä. Tehtävien määrä on valtava, Kainuun pelastuslaitos korostaa tiedotteessaan.

Lahjoitettavat varusteet lähtivät Kainuusta Ukrainaa kohti keskiviikkona 16. maaliskuuta.

Suomen pelastuslaitosten lahjoituksia Ukrainaan koordinoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK. Ukrainaan lähetetään koordinoidusti vain sellaista tavaraa, jota paikallinen pelastustoimi on erityisesti pyytänyt. Nyt käynnissä on toinen keräyskierros.