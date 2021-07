Kainuun koronakoordinaatioryhmän kokouksessa todettiin tänään tiistaina Kainuun koronatilanteen kääntyneen parempaan suuntaan, vaikka tartuntoja esiintyy edelleen, kerrotaan Kainuun soten tiedotteessa.

Kainuu on edelleen perustasolla, lukuun ottamatta Kajaania, joka on kiihtymisvaiheessa. Kajaanissa koronaviruksen ilmaantuvuus on muuta maakuntaa korkeampi (60,1), joka ei kuitenkaan aiemmista tiedoista poiketen ole yksittäisen kunnan tilastoissa maan huonoin.

Mikäli aiempien ryppäiden jatkotartunnat jäävät karanteenissa oleviin, eikä uusia ryppäitä tai laajoja tartuntoja ilmene, Kainuun ilmaantuvuusluku laskee lähipäivinä merkittävästi tiedotteen mukaan.

Koordinaatioryhmässä huolta herätti nuorten ja nuorten aikuisten tartunnat. Vaikka riski vakaviin tautimuotoihin nuorilla on pienempi, taudin korkea ilmaantuvuus lisää tartuntariskiä myös muussa väestössä.

Kainuun sote vetoaakin erityisesti nuoriin sekä nuorten läheisiin, että jokainen toimisi vastuullisesti ja noudattaisi annettuja ohjeita.

Epidemian jatkuminen hidastaa yhteiskunnan toimintojen avautumista, kuten erilaisten tapahtumien järjestämistä tai matkailua. Esimerkiksi Norjaan matkustaminen on tällä hetkellä sallittu suomalaisille, pois lukien Kainuussa asuvat henkilöt.

Vaikka rajoituksia ollaan yleisesti keventämässä, epidemian hillitsemiseksi on tärkeää, että annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan.

– Suuriakin tapahtumia voi järjestää turvallisesti, mikäli annettuja ohjeita noudatetaan ja ihmiset toimivat vastuullisesti. Esimerkiksi havainnot maskien käytön vähenemisestä eivät ole oikean suuntaisia. Vielä ei ole aika lopettaa koronan torjuntaa, toteaa Kainuun soten vastaava pandemiapäällikkö Tuomo Erola tiedotteessa.

Koko Kainuussa ovat voimassa suositukset muun muassa kasvomaskin käyttö oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa ja käsihygieniasta huolehtiminen

Yleisötilaisuuksia järjestettäessä edellytetään, että seurueiden on mahdollista välttää lähikontaktia toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjetta.

Ulkomaanmatkailu tulee rajoittaa vain välttämättömään. Kotimaan matkailussa tulee noudattaa varovaisuutta ja huomioida koronaviruksen vaihteleva alueellinen esiintyvyys.

Koronarokotusten tehosteannosten rokottaminen jatkuu koko kesän. Tiedotteessa muistutetaan, että rokotusaikojen peruminen loma-aikana tarkoittaa väestön suojaamisen edistymisen kannalta rokotusohjelman hidastumista.

Tämän hetken arvion mukaan valmistetoimitukset mahdollistanevat uusien rokotusten jatkamisen Kainuussa elokuun alkupuolella.

Lue lisää: Ka­jaa­nin kau­pun­ki ki­ris­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ti­la­päi­ses­ti – muualla Kai­nuus­sa säi­ly­vät pe­rus­ta­son ra­joi­tuk­set