Kainuun koronatilanne on tällä hetkellä perustasolla, tiedottaa Kainuun sote.

Uusia koronatartuntoja ei ole todettu Kainuussa vakituisesti asuvilla. Ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä on kuitenkin eilen tiistaina todettu koronavirus, jonka johdosta kymmenen kajaanilaista on tällä hetkellä asetettu karanteeniin. Pääsiäisvierailuihin liittyvässä tapauksessa jatkoselvittelyt ovat edelleen meneillään.

Myös Kainuun prikaati on ilmoittanut kahdesta uudesta jo karanteenissa olleen varusmiehen tartunnasta.

Kainuussa koronaviruksen ilmaantuvuus on 6,9 (per 100 000 asukasta / 14 vuorokaudessa). Testejä otettiin viime viikolla 1300 kappaletta, joista positiivisten testien osuus 1,2 prosenttia. Tartuntojen jäljitettävyys on 100 prosenttia, tiedotteessa kerrotaan.

– Vaikka yleistilanne on tällä hetkellä kääntynyt parempaan, tartuntariski kohdistuu erityisesti alueelta toiselle liikkumiseen. Tyypillinen tilanne on eteläsuomalaisen sukulaisen vierailu kotiseudulla, josta tuliaisena on kukkien lisäksi kimppu viruksia. Edelleen kehotamme harkitsemaan huolella ei-välttämättömiä tapaamisia, muistuttaa tiedotteessa Olli-Pekka Koukkari Kainuun sotesta.

Samat suositukset ja ohjeet edelleen

Kainuun koronakoordinaatioryhmä on päättänyt pitää nykyiset suositukset ja ohjeet edelleen voimassa:

Yleinen maskisuositus yli 12-vuotiaille.

Yleinen etätyösuositus, ei etäopetussuositusta.

Suositus välttää maakuntarajat ylittävää matkustamista. Ulkomaanmatkailu tulee rajoittaa vain välttämättömään.

Alle 12-vuotiaiden ryhmätoiminnassa ei ole rajoitussuosituksia, 12–17 -vuotiaille suositellaan enintään 20 henkilön ryhmiä ja aikuisille yksilöharrastuksia ryhmien sijaan.

Yksityistilaisuuksissa vahva suositus noudattaa turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytäntöjä. Yksityisiä juhlia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisina ja välttämään lähikontakteja.

Koronatestiin tulee edelleen hakeutua matalalla kynnyksellä. Lisäksi suositellaan Koronavilkun käyttämistä älypuhelimessa.

Kainuussa on voimassa myös enintään 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituspäätös 25.4.2021 saakka.

Rokotukset ikäihmisille jatkuvat

Rokotukset ovat avoinna nyt vuosina 1950–1951 syntyneille sekä vuosina 1952–1956 syntyneille ensimmäiseen riskiryhmään kuuluville asukkaille.

Koronarokotusten ensisijainen ajanvaraustapa on Omasoten nettipalvelussa, jonka kautta voi valita parhaiten sopivan ajan:

Vuonna 1951 tai aiemmin syntyneet valitsevat Omasote-palvelusta paikkakuntansa ”iänmukaiset koronarokotukset”. Ajan voi varata myös ajanvarausnumerosta 044 709 3788.

Vuosina 1952–1956 syntyneet (65–69 -vuotiaat) sairautensa perusteella rokotusvuorossa olevat valitsevat Omasote-palvelusta paikkakuntansa ”riskiryhmäläisten koronarokotukset”. Ajan voi varata myös ajanvarausnumerosta 08 718 9303.

Rokotusvuorossa olevat sekä yksityiskohtaiset varausohjeet löytyvät Kainuun soten sivuilta osoitteesta sote.kainuu.fi/koronarokotukset. Erityiset koronaan tai rokotteisiin liittyvät kysymykset pyydetään sähköpostitse korona@kainuu.fi.

Rokotuksen saaminen ei vapauta varotoimien ja rajoitusten noudattamisesta.