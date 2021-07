Kainuun alueellinen koronakoordinaatioryhmä esittää Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle kokoontumisrajoitusten käyttöönottoa maakunnassa koronaepidemian saamiseksi hallintaan.

Tällä hetkellä koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuussa on 98,6 tapausta 100 000 asukasta kohti 14 vuorokauden aikana, mikä on korkeampi kuin kertaakaan aiemmin maakunnassa pandemian aikana.

Kainuun soten mukaan koronatestejä on otettu viimeisen viikon aikana ennätyksellisen paljon, yhteensä 2700 kappaletta ja niistä positiivisten näytteiden osuus oli 2,1 prosenttia. Tartuntojen jäljittäminen on vaikeutunut, mutta noin 90 prosenttia tapauksista saadaan selvitettyä.

– Vaikea nähdä, että ilman kokoontumista rajoittavia päätöksiä epidemian kiihtyminen pysähtyisi. On kuitenkin otettava huomioon, että suurin osa tartunnoista liittyy ihmisten tavalliseen vapaa-ajan viettoon, juhlimiseen, tapaamisiin tai ulkomaan matkailuun. Näitä on erittäin vaikea rajoittaa nykyisillä keinoilla, koordinaatioryhmän vastaava pandemiapäällikkö Tuomo Erola kommentoi Kainuun soten tiedotteessa.

Erolan mukaan esimerkiksi festarialueilla levinneitä tartuntoja ei ole tiedossa, mutta satunnaisissa juhlissa tulleita tartuntoja sen sijaan enemmän.

– Ratkaisevaa on se miten ihmiset toimivat, ei se käykö aidan sisä- vai ulkopuolella.

Kainuun todettiin siirtyneen epidemian kiihtymisvaiheeseen viikko sitten. Viimeisen kahden viikon aikana Kainuussa on tilastoitu noin 90 positiivista koronatestitulosta, joista lähes 70 prosenttia on tapahtunut Kajaanissa. Pääosa tartunnoista on tällä hetkellä alle 30-vuotiailla, ulkomaalaisten osuus tartunnoista on noin 10 prosenttia.

Kokoontumisrajoitukset voidaan asettaa tartuntatautilain 58. pykälän mukaisesti ja yhtä kuntaa laajemmalle alueelle annettavista rajoituksista päättää aluehallintovirasto. Ravintolarajoituksista päättää valtioneuvosto.

Kainuun sote korostaa tiedotteessaan, että maakunnassa on kesäkaudella paljon matkailijoita sekä ulkomaalaisia kausityöntekijöitä, ja liikkuvuus kuntarajojen yli lisää tartuntojen leviämisen riskiä. Viranomaiset muistuttavat matkailu- ja yritystoimijoiden vastuuta korostetuissa varotoimissa asiakkaiden ja työntekijöiden osalta.

Koulujen alun ja lomilta palaamisen elokuun alkupuolella pelätään kiihdyttävän epidemiaa entisestään kontaktien lisääntyessä. Lisääntyvä rokotussuoja puolestaan uskotaan parantavan tilannetta syksyllä, mutta yhä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta tartuntojen välttämiseksi, Kainuun sote muistuttaa.