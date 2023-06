Keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen uskoo, että puolueen kannattaa jonkin aikaa vielä tuumailla, minkälaista oppositiopolitiikkaa se ryhtyy ajamaan.

– Voisi tehdä hyvää, että vähän otamme kesätaukoa ja huilimme ja keräämme voimia ja syksyllä, kun säät viilenevät ja politiikka lämpenee, alamme lisätä kierroksia veneeseen, hän sanoi keskustan järjestämässä keskustelutilaisuudessa Suomi Areena -tapahtumassa tiistaina.

Keskusta kärsi eduskuntavaaleissa keväällä kirvelevän vaalitappion ja halusi jäädä oppositioon. Kaikkonen sanoo pitävänsä järkevänä kuitenkin sellaista linjaa, että ihan kaikkea, mitä hallitus ehdottaa, ei vastustettaisi.

– Jos voisimme edes siinä mielessä tehdä vähän erilaista oppositiopolitiikkaa, että annettaisiin hyville ehdotuksille tukea.

Antti Kaikkonen kuvattuna maaliskuussa. Kuva: Jane Iltanen

Hänestä hyviä pyrkimyksiä on esimerkiksi tasapainottaa valtion taloutta. Myös vastuulliset uudistukset työmarkkinoilla saavat kannatusta keskustalta.

– En sano, että kaikki mitä hallitus esittää, on sellaista, mitä me voimme kannattaa. Olen varma, että sieltä löytyy sellaisia asioita, jotka tuntuvat meidänkin mielestä ihan järkeviltä, hän sanoo.

"Koko Suomen asia yhdistää"

Kaikkosen mukaan yksi rakenteellinen ongelma hallitusohjelmassa näyttää olevan se, että on kirjattu paljon hyviä tavoitteita, mutta sitten sivuilla, joilta pitäisi löytää rahoitus niille, löytyy monessa kohtaa nollaa tai miinusta.

– Se on vaikea yhtälö käytännössä toteutettavaksi, hän sanoi.

Keskusteluun niin ikään osallistunut eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli kritisoi sitä, että myydään miljardikaupalla valtion omaisuutta ja laitetaan raha vaikkapa Turun ja Helsingin väliseen Turun tunnin junaan.

– Me olisimme laittaneet ne sellaisiin investointeihin, jotka tukevat elinkeinoelämän mahdollisuuksia ja luovat lisää työpaikkoja kaikkialle Suomeen.

Keskustelutilaisuuteen osallistui myös perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini, joka opasti keskustaa.

– Älkää hyvät ihmiset sitä liberalismia hokeko. Olkaa kunnon kepu, aatteellinen koko Suomen puolue, niin voisi olla vielä joku, joka äänestää.

Kalli totesti tähän, ettei hän näe, että liberalismi ja koko Suomen puolustaminen olisivat jotenkin vastinparit.

– Ymmärrän, että liberalismi ja konservatismi ovat toistensa vastinparit. Keskustaan on mahtunut perinteisesti tällä ulottuvuudella eri lailla ajattelevia ihmisiä. Koko Suomen asia on sellainen, joka yhdistää keskustalaisia eri puolilla Suomea.

Puoluesihteeri: Syksyn kokous pidetään

Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ei lämpene ajatukselle, että syyskuun ylimääräinen puoluekokous peruttaisiin.

– Säännöt on selkeästi kirjoitettu niin, että presidentinvaalien keskustan ehdokkaasta päättää meidän ylin puolue-elimemme eli puoluekokous. Minusta se on täysin yksiselitteistä, hän sanoi STT:lle keskustelutilaisuuden yhteydessä.

Keskustan entinen puoluesihteeri Jarmo Korhonen totesi Helsingin Sanomien haastattelussa, että puoluekokous on turha, koska Olli Rehn on lähdössä valitsijayhdistyksen ehdokkaana presidentinvaaliin. Puoluekokouksessa on tarkoitus päättää, että keskusta tukee Rehnin ehdokkuutta.

– Koska kyseessä ei ole puolueen ehdokkaan nimeäminen vaan tuen osoitus valitsijayhdistyksen ehdokkaalle, puoluehallitus voi tehdä asiassa esityksen, jonka puoluevaltuusto sitten marraskuussa siunaa, Korhonen totesi HS:lle.