Kotiuttajajokeri Roope Korhonen on kaikkien aikojen menestynein pesäpalloilija. Arkistokuva. Kuva: Heikki Uusitalo

Kaikkien aikojen mitalirohmu pesäpallossa jatkaa menestyksekästä uraansa ainakin ensi kauden. Sotkamon Jymyn lyöjätykki Roope Korhonen on nimittäin solminut kahden vuoden jatkosopimuksen, jonka jälkimmäinen vuosi on optio. Seura kertoo asiasta kotisivuillaan.

40-vuotias Korhonen on saalistanut huikealla urallaan 12 Superpesiksen mestaruutta ja kahdeksan himmeämpää mitalia.

Lajilegendalle jäi hampaankoloon viime kaudesta. Jymy sijoittui neljänneksi.

– Motivaatiota ja nälkää jäi viime kaudesta suunnattomasti. Ei käynyt mielessäkään, että lopettaisin tällaisen uran nelossijaan, Korhonen sanoo Jymyn verkkosivuilla.

Korhonen on edustanut koko uransa Jymyä. Hän on lyönyt runkosarjassa yli 1300 juoksua. Pudotuspelien lyöntitilastossa hän pitää ykköstilaa 505 lyödyllä juoksulla. Kotiuttajajokerina nykyisin viihtyvä Korhonen on lyönyt Superpesiksessä yhteenlaskettuna 1 837 juoksua.

Ensi kaudelle Korhosella on mielessään vain yksi päämäärä: mestaruus.

– Sain työnantajani kanssa sovittua työkuviot pesäpallon kannalta joustaviksi. Suomen mestaruus on ainoa tavoite.

Sotkamon Jymy on lähiaikoina kertonut muistakin merkittävistä sopimuksista ensi kaudeksi. Esimerkiksi Niilo Piiponniemi jatkaa ensi kaudellakin Sotkamossa ja Jussi Korhonen siirtyy Kempeleen Kiristä takaisin Kainuuseen.

Pelinjohdosta odotetaan vielä uutisia. Se tiedetään jo, että pelinjohtoon kuuluu Pattijoen Urheilijoita viime kaudella luotsannut Jussi Haapakoski. Hänen roolinsa on näillä näkymin kakkospelinjohtajana.