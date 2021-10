Hohto

Sub klo 21.00

Jos minulta kysytään, kaikkien aikojen kauhuelokuva on tämä. Levottomuus leijuu Stanley Kubrickin kulttiklassikossa alusta alkaen ja purkaantuu lopulta vertahyytävästi. Jack Nicholson, Shelley Duvall ja pieni Danny Lloyd ovat perhe, joka saapuu talveksi pitämään huolta lumen saartamasta korpihotellista. Siellä pääsee valloilleen paha, josta saa viestejä ulkomaailmaan vain pieni Danny-poika parapsykologisine lahjoineen.

Kirjailija Stephen King on tehnyt selväksi, ettei pidä romaaninsa sovituksesta alkuunkaan. Se voi tietysti johtua yksinkertaisesti siitä, että elokuva on niin paljon parempi, mutta syitä on syvemmälläkin. King kertoo tapansa mukaan perheestä, joka joutuu kohtaamaan pahat voimat. Kubrickin visiossa paha muhii siinä jo lähtökohtaisesti. (USA 1980)