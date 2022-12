Pirkko-Liisa Luhta Radio Kalevan vieraana Kuva: Sini Salmirinne

Raakku eli jokihelmisimpukka on ollut olemassa jo dinosaurusten aikaan. Virtavesien pitkäikäinen nestori sinnittelee edelleen, mutta laji on luokiteltu niin Suomessa kuin muualla maailmalla äärimmäisen uhanalaiseksi.

Taisto elonsyrjästä on kovaa, mutta apuakin on tarjolla. Viime vuosina Suomessa on autettu raakkua eri projektien avulla.

Tällä hetkellä on käynnissä mittava LIFE Revives -projekti, jonka tavoitteena on elvyttää Suomen, Ruotsin ja Viron raakun eli jokihelmisimpukan kantoja kohti suotuisaa suojelun tasoa. Kaikkiaan kunnostetaan noin 85 kilometriä raakkuvirtoja, joista monet sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla.

Pirkko-Liisa Luhta Metsähallituksen Luontopalveluista on tehnyt vuosikymmeniä töitä virtavesien ja niiden asukkaiden eteen. Nyt projektipäällikkö Luhta saa keskittyä raakun auttamiseen.

Pirkko-Liisa Luhta vieraili Radio Kalevassa kertomassa ihmeellisestä raakusta ja sen auttamisesta. Toimittaja on Sini Salmirinne.