Välityömarkkinoille on tulossa uusi toimija, kun valtiovalta on perustamassa Ruotsin mallin mukaista liikelaitosta tai yhtiötä palvelemaan kaikkein vaikemmin työllistettäviä osatyökykyisiä. Myös osatyökykyisten työpanos työmarkkinoilla on tarpeellinen ja arvokas.

Kuva: Maria Seppälä / arkisto