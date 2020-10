Kaikki synnit -rikossarjan toinen kausi on kuvattu pääosin Pohjois-Pohjanmaan lakeuksilla tämän vuoden alussa. Toisen kauden päähenkilönä on Matti Ristisen

Oululaisten Merja Aakon ja Mika Ronkaisen käsikirjoittama ja Ronkaisen ohjaama Kaikki synnit -rikossarjan ensimmäinen kausi päättyi juuri Yle TV2:lla. Nyt alkoi sarjan toinen tuotantokausi Elisa Viihteellä.

Erikoisuus on, että sarja tulee myös elokuvalevitykseen.

Ensimmäisen kauden tapahtumista palataan Varjakan kunnassa 15 vuotta taaksepäin vuoteen 1999. Ensimmäisen kauden päähenkilö, Johannes Holopaisen esittämä Helsingistä kotiseudulleen murhia tutkimaan saapunut Lauri Räihä, on vasta teinipoika.

Toisen kauden päähenkilönä on ensimmäiselläkin kaudella esiintynyt Matti Ristisen esittämä ylikonstaapeli Jussi Ritola.

Pohjois-Pohjanmaalla kasvaneille sarjan henkinen ympäristö on tuttu. Vanhoillislestadiolaisella herätysliikkeellä on vahva asema. Nimismies Kaarlo Ahola on lestadiolainen, ylikonstaapeli Ritola ei. Väliin Ahola tuntuu painavan villaisella uskonveljien tekemisiä. Silti yhteistyö sujuu, on opittu pienessä yhteisössä luoviminen. Ristinen ja Aholaa näyttelevä Ari Piispa on onnistunut valinta työpariksi poliisiin. Muutenkin sarjassa on mainioita, juurevia persoonia.

Kännyteknologiaa kehittänyt pariskunta murhataan

Oulun seutu oli 1990-luvun teknologiamenestyjä. Murhattu pariskunta on kehittänyt kännykkäteknologiaa Varjatek-yrityksessä. Johtajasta tulee miljonääri, työläisten osa on raataa tyytyväisenä siitä, että on töitä.

Näyttelijöissä on seudulla kasvaneita, kuten Kärsämäellä nuoruutensa viettänyt Ristinen tai lestadiolaisena pappina oululainen Risto Tuorila. Murre sujuu.

Käsikirjoittajat ovat tarkkanäköisesti tallentaneet alueellista omaleimaisuutta. Se tuikitavallinen voi jo muualla Suomessa kasvaneille olla eksoottista. Kun käsikirjoitus toimii, hyvät näyttelijät pääsevät oikeuksiinsa.

