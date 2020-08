Raahesta kotoisin olevan Päivi Sillanpää-Ojalan yritys For Minis and Mommies tähyää seuraavaksi kansainvälisille markkinoille.

Helsingin Munkkivuoressa käsityönä valmistuvat For Minis and Mommies -tuotteet ovat ponkaisseet pienten suomalaislasten äitien suosimaksi brändiksi. Nahkaisten mokkasiinien, tuttinauhojen ja rusettien takana on Raahesta kotoisin oleva Päivi Sillanpää-Ojala, mokkasiinimammaksikin tituleerattu yrittäjä.

– Vahinkojen ja sattumien kautta ilmeisesti osuin oikeanlaisella tuotteella ja vielä oikeanlaiseen kohtaan. Olin ensimmäinen Suomessa, joka tällaisia teki, hän sanoo.