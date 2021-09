Oulun kaupunki avaa pop up -rokotuspisteen kauppakeskus Valkeassa. Rokotuspiste on avoinna tällä viikolla keskiviikosta lauantaihin saakka kello 12–18.

Rokotuspiste sijaitsee Valkeassa katutasolla. Myös ulkopaikkakuntalaisten on mahdollista saada sieltä rokote.

Oulun Ideaparkissa on niin ikään pop up -rokotuspiste. Ilman ajanvarausta toimiva rokotuspiste on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin 29. syyskuuta – 14. lokakuuta kello 16–18.

Pop up -rokotuspisteiltä voi hakea joko ensimmäisen tai toisen koronarokoteannoksen ilman ajanvarausta. Ensimmäisen ja toisen koronarokotuksen väli on Oulussa kuusi viikkoa.

Tällä viikolla rokotetaan myös Limingantullin rokotuspisteellä, jonne voi varata ajan tai saapua aikaa varaamatta. Ilman ajanvarausta toimivat walk in -linjat ovat avoinna maanantaisin ja tiistaisin kello 8.30–15.30, keskiviikkoisin kello 10.30–17.30, torstaisin kello 8.30–17.30 ja perjantaisin kello 8.30–15.30.

Oulussa kahdeksan koronatartuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi tiistaina 409 uudesta koronatartunnasta Suomessa. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 5 623 tartuntaa, mikä on 1 580 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sairaanhoidossa olevien määrä päivittyy keskiviikkona. Maanantaina THL kertoi, että koko maassa oli 119 koronapotilasta, joista 25 on teho-osastolla.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja raportoitiin tiistaina 29 kappaletta. Pudasjärvellä todettiin kymmenen tartuntaa, Oulussa kahdeksan ja Limingassa kolme. Yksi tartunta oli Iissä, Kempeleessä, Nivalassa, Pyhäjoella, Siikajoella, Siikalatvalla, Tyrnävällä ja Ylivieskassa.

Juttua päivitetty 28.9. kello 15.35 Oulun kaupungin rokotetiedolla.