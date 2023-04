Keskusrikospoliisi (KRP) on tutkinut tapausta, jossa kahden venäläismiehen epäiltiin syyllistyneen vakoiluun Kainuun keskussairaalassa. Tutkinnan myötä selvisi, että siivoojina työskentelevät miehet olivatkin vain työtehtävissä, eikä rikosta ole syytä enää epäillä.

Tutkinta sai alkunsa, kun viranomaisille tehtiin viime syyskuussa Kainuun keskussairaalasta ilmoitus, jonka mukaan kahden siivoojana työskentelevän miehen epäiltiin olleen sairaalassa sellaisissa tiloissa, joissa heidän ei olisi kuulunut olla. Keskusrikospoliisi aloitti asiasta esitutkinnan marraskuussa. Epäiltyä rikosta tutkittiin nimikkeellä vakoilu.

KRP:n esitutkintapöytäkirjan mukaan sairaalan alueella oli aiemmin samana päivänä ollut Puolustusvoimien ja sosiaaliviranomaisten yhteisharjoitus, jossa oli harjoiteltu muun muassa varautumista erilaisiin poikkeustilanteisiin.

Illalla harjoituksen jälkeen kenttäjohtaja oli havainnut siivoojamiehet käytävällä, joka johti huoneeseen, jossa harjoitus oli aiemmin ollut käynnissä. Esitutkintapöytäkirjan mukaan kenttäjohtaja oli mennyt paikalle tarkistamaan tilanteen ja havainnut toisen miehistä harjoittelutilana olleessa huoneessa olevan pöydän alla ja toisen miehen huoneen ovella.

– Ovella ollut mies oli häkeltynyt kenttäjohtajan ilmestymisestä paikalle. Paikalle oli pyydetty myös keskussairaalan vartija ja miesten kulkukortit oli tarkastettu ja heidät oli käsketty poistumaan tilasta, kirjoitetaan esitutkintapöytäkirjassa.

Miehet olivat huoneessa työnantajan määräyksestä

Esitutkintapöytäkirjan mukaan tapauksessa oli syytä epäillä miesten käyneen huoneessa tarkoituksenaan hankkia viranomaisharjoituksesta tietoa, jonka he olisivat voineet toimittaa vieraan valtion tietoon käydessään Venäjällä. Harjoituksen oli määrä jatkua seuraavana päivänä.

Tutkinnan aikana KRP kuuli miesten työnantajana olevaa siivousyritystä, minkä myötä selvisi, että miehet olivat työnantajansa ohjeistamina siivoamassa kyseistä huonetta.

– Kyseisessä tilassa on painava pöytä, ja tämän takia henkilöt olivat kahdestaan tilassa koska tiesin, että suurta pöytää on hankala siirtää yksin, kertoi miesten esihenkilö poliisille esitutkintapöytäkirjan mukaan.

Siivousyrityksen mukaan kyseinen huone oli määritelty sairaala-alueella niin sanotuksi yleiseksi tilaksi, jossa siivoajilta ei vaadita erillistä turvallisuusselvitystä. Yrityksellä ei esihenkilön mukaan ollut ollut tietoa viranomaisharjoituksesta tai siitä, että kyseinen huone olisi ollut harjoitusalueena.

– Esitutkinnassa ei saatujen tietojen perusteella ole syytä epäillä, että asiassa on tapahtunut lainvastaista tekoa, vaan miehet ovat olleet suorittamassa heille määrättyä työtehtävää esihenkilönsä määräämänä, kirjoitetaan esitutkintapöytäkirjassa.

KRP päätti esitutkinnan, koska miehiä ei ollut syytä epäillä rikoksesta.

Muitakin epäiltyjä maanpetosrikoksia tutkittu

Poliisi ei tiedottanut siivoojamiesten rikosepäilyistä tai epäillyn vakoilun tutkinnasta sen alkaessa eikä loppuessa. Myöskään kahdesta muusta tutkinnassa olleesta epäillystä maanpetosrikoksesta ei ole tiedotettu.

Yle kertoi viime joulukuussa, että Kainuun tapauksen lisäksi poliisilla oli tuolloin tutkinnassa kaksi muutakin epäiltyä maanpetosrikosta. Toisessa epäilynä on ollut luvaton tiedustelutoiminta ja toisessa turvallisuussalaisuuden paljastaminen. Ylen tietojen mukaan epäilty luvaton tiedustelutoiminta on kirjattu Kymenlaaksossa itärajalla sijaitsevalla Virolahdella, missä sijaitsee Vaalimaan raja-asema. Epäillystä turvallisuussalaisuuden paljastamisesta on tehty rikosilmoitus Oulussa.

Epäiltyjen maanpetosrikosten tutkinnat ovat Suomessa hyvin harvinaisia. Ylen mukaan esimerkiksi nimikkeellä vakoilu on kirjattu Kainuun tapauksen lisäksi vain yksi toinen rikosilmoitus vuoden 2006 jälkeen.