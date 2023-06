Venäjän miehittämällä alueella Ukrainan Hersonissa sijaitseva Kahovkan pato on tuhoutunut tiistaina yöllä.

Sosiaalisessa mediassa leviää laajasti kuvia ja videota padosta, jonka keskiosasta puuttuu suuri osa.

Välittömästi ei ollut selvää, onko pato pettänyt vai onko sen tuhonnut Venäjä tai Ukraina. Ukrainan sotilasjohdon mukaan venäläiset ovat räjäyttäneet padon.

Ukraina kertoo selvittävänsä tuhoa ja valmistautuvansa evakuointeihin. Presidentti Volodymyr Zelenskyi on kutsunut koolle kansallisen turvallisuusneuvoston.

Padon tuhoutuminen tarkoittaa laajan tulvan nousua Dneprjoessa. Vaarassa ovat kymmenet asutuskeskukset alajuoksulla joen rannoilla. Tuhon arvioidaan aiheuttavan myös ekologisen katastrofin.

Lisäksi Venäjän miehittämän Krimin niemimaan vesihuolto on vaarassa. Kysymyksiä on herättänyt myös venäläisten hallussa olevan Zaporižžjan ydinvoimalan vesijäähdytys. Voimalaitos sijaitsee yläjuoksulla padosta katsottuna.

Säteilyturvakeskuksen (Stuk) johtava asiantuntija Jukka Kupila kertoi aamulla Kalevalle, ettei Zaporižžjan voimalan jäähdytys ole vaarassa padon tuhoutumisen ja yläjuoksun veden pinnan laskun takia.

Laitos on Kupilan mukaan ollut sammutettuna jo kahdeksan kuukautta. Ydinpolttoaine kuitenkin tuottaa jonkin verran lämpöä koko ajan.

– Jäähdytys onnistuu paikan päällä olevilla omilla jäähdytysaltailla joihin lämpöä voidaan siirtää. Kun voimala on sammuksissa, jäähdytystarve on olemassa, mutta se on hyvin pieni.

Tilanne olisi täysin toinen jos reaktorit kävisivät täysillä, Kupila sanoo.

Stukissa ei siis toistaiseksi nähdä mitään välitöntä vaaraa ydinturvallisuudelle. Zaporižžja on Euroopan suurin ydinvoimalaitos.

Dneprjoen virtausta säännöstelevä Kahovkan pato ehjän aiemmassa satelliittikuvassa. Kuva: MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT

6.6. kello 9.45: Lisätty Stukin asiantuntijan kommentit ydinvoimalan osalta.