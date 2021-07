Kahden henkilöauton kolari sattui Kainuuntiellä Oulussa tiistaina kello 11.30 aikoihin.

Onnettomuuspaikka on Oulun rampilla. Ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Liikennehaittaa on Oulun keskustan suuntaan ajavilla.

Toinen kolariautoista on tiellä poikittain.

Poliisin ensitietojen mukaan onnettomuudessa ei ole loukkaantuneita.