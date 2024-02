Helsinki

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kahdeksan ihmistä oikeudenkäynnissä, joka koski Avarn Securityn järjestyksenvalvojien työssään tekemää epäiltyä väkivaltaa. Oikeuden mukaan kahdessa syyksi luetussa teossa rikokseen on vaikuttanut uhrin etninen alkuperä.

Käräjäoikeus tuomitsi kaksi syytettyä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Heidän katsottiin syyllistyneen yhdessä muun muassa useaan törkeään pahoinpitelyyn.

Oikeus tuomitsi heidät muun muassa 15-vuotiaaseen poikaan syyskuussa 2022 kohdistuneesta väkivallasta. Oikeuden mukaan syytetyt kuljettivat pojan valvontakameroiden katveeseen Helsingin Maatullin koulun lähellä ja löivät tätä 12–15 kertaa teleskooppipatukalla.

Syytetyt myönsivät väkivallan perusmuotoisena pahoinpitelynä, mutta oikeus katsoi rikoksen olleen törkeä.

– (Uhri) on ollut puolustuskyvytön sekä alaikäinen. Teko on siten katsottava olleen erityisen julma, tuomiossa sanotaan.

Yksi epäillyistä (kuvassa oikealla) kuvattiin kolmen pidätetyn järjestyksenvalvojan vangitsemisoikeudenkäynneissä Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa joulukuussa 2022. Oikeus antoi nyt jutussa tuomionsa. Kuva: Antti Yrjönen / Lehtikuva

Uhri yritettiin lavastaa huumerikoksesta

Toinen molempien päätekijöiden syyksi luettu tekokokonaisuus koski väkivaltaa, jonka yhteydessä uhri yritettiin lavastaa huumausainerikoksesta lokakuussa 2022.

Uhri kertoi oikeudessa olleensa tulossa syntymäpäiväjuhlilta. Hän kertoi olleensa humalassa ja töykeä vartijalle, joka oli estänyt hänen pääsynsä Tikkurilan juna-aseman portista.

Tuomion mukaan uhrille sujautettiin aiemmin löytynyt liuska huumaavia Ksalol-tabletteja. Uhri otettiin oikeuden mukaan perusteettomasti kiinni ja häneen kohdistettiin väkivaltaa.

Oikeuden mukaan uhri ei ollut vastustanut häntä taluttaneita järjestyksenvalvojia. Pieni vastaan haraaminen oli oikeuden mukaan luonnollinen reaktio siihen, että hänen käsiään väännettiin kivuliaasti.

– (Uhri) on siten vain pyytänyt päästä vapaaksi sekä todennut, ettei hän ole lähdössä karkuun, tuomiossa sanotaan.

Julma ja törkeä teko

Tämän jälkeen kaksikko kaatoi uhrin maahan, missä he painoivat polvella tämän kättä ja rintakehää. Maassa makaavaa uhria sumutettiin oc-sumutteella ja lyötiin teleskooppipatukalla jalkoihin, tuomiossa sanotaan.

Syytetyt myönsivät tilanteessa käytetyn väkivallan perusmuotoisena pahoinpitelynä. Oikeus kuitenkin piti pahoinpitelyä törkeänä muun muassa uhrin puolustuskyvyttömyyden takia.

– Rikos on myös kokonaisuutena katsottava olevan törkeä ottaen huomioon, että järjestyksenvalvojia on ollut kaksi ja väkivallan käyttämisessä on käytetty oc-sumutetta ja teleskooppipatukkaa.

Kaksikko tuomittiin asiassa myös vapaudenriistosta ja väärästä ilmiannosta. Syyttäjän mukaan järjestyksenvalvojien vääristellyn ilmoituksen takia poliisi otti uhrin kiinni ja piti häntä kiinniotettuna yön yli.

Kolmen vuoden vankeustuomiot

Käräjäoikeus tuomitsi toisen päätekijöistä Valtteri Juho Vilhelm Räisäsen, 23, muun muassa useista pahoinpitelyistä ja useista törkeistä pahoinpitelyistä kolmen vuoden vankeuteen.

Olli Robert Havukainen, 24, sai kolmen vuoden ja neljän kuukauden vankeustuomion niin ikään muun muassa useista pahoinpitelyistä ja useista törkeistä pahoinpitelyistä.

Oikeus hylkäsi kokonaisuudessa syytteet seitsemän syytetyn osalta. Oikeuden mukaan heidän tilanteissa käyttämänsä voimakeinot olivat perusteltuja.

Oikeudenkäynnissä oli alun perin 16 syytettyä, jotka olivat yhtä lukuun ottamatta järjestyksenvalvojia. Yhden syytetyn syytteet jäivät oikeudenkäynnissä käsittelemättä.