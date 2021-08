Kabul/Washington/Helsinki

Armeijan lentokone nousi torstaina lentoon Kabulissa Hamid Karzain lentokentältä. Lentokentän lähellä tapahtuneissa kahdessa räjähdyksessä on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut ainakin 13 ihmistä. Kuva: AKHTER GULFAM

Afganistanissa Kabulin lentokentän läheisyydessä tapahtui torstai-iltana kaksi räjähdystä. Kello seitsemän jälkeen Suomen aikaa Kabulissa toimiva päivystysklinikka kertoi, että sinne on tuotu räjähdysten jälkeen kuusi kuollutta ja yli 30 haavoittunutta.

Räjähdykset tapahtuivat Kabulin lentokentän yhden portin läheisyydessä ja Baron-hotellin lähellä. Baron-hotelli on paikka, jota on BBC:n mukaan käytetty välietappina evakuoitaville länsimaalaisille.

Kuolleiden ja haavoittuneiden määristä liikkuu illan aikana eri tietolähteissä erilaisia arvioita. Uutistoimisto AP kertoi Venäjän ulkoministeriön tietoihin viitaten, että iskuissa olisi kuollut 13 ja haavoittunut 15 ihmistä.

Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin tiedottaja John Kirby sanoi Twitterissä, että räjähdykset ovat aiheuttaneet henkilövahinkoja. Joukossa on hänen mukaansa sekä siviileitä että Yhdysvaltain sotilaita.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden oli aiemmin viitannut "akuuttiin" terroriuhkaan, jonka muodostaa Isisin alueellinen osasto.

Yhdysvaltain lähetystöltä hälytysviesti

Yhdysvaltain lähetystö Kabulissa kehotti aikaisemmin kansalaisiaan välttämään matkustamista lentokentälle sekä välttämään lentokentän portteja.

– Yhdysvaltain kansalaisten, jotka ovat Abbey Gatella, East Gatella tai North Gatella nyt, pitäisi lähteä sieltä heti, lähetystön hälytysviestissä sanotaan.

Lisäksi lähetystön viestissä kerrotaan, että räjähdyspaikalta on tullut tietoja myös tulituksesta.

Silminnäkijä kuvaili Kabulin lentokentän ulkopuolella tapahtuneen räjähdyksen aiheuttaneen paljon henkilövahinkoja. France 24:n jakamalla videolla mies kertoo, miten ihmisiä paiskautui räjähdyksen voimasta sinne tänne. Myös ulkomaisia sotilaita kaatui.

– Räjähdys oli todella voimakas, mies sanoi Twitterissä julkaistulla videolla.

Hän arvioi nähneensä lähistöllä ainakin neljä-viisisataa ihmisiä.

– Kannoimme paareilla haavoittuneita, mies kertoi.

– Vaatteeni ovat aivan veressä.

Suomalainen suojausjoukko ei ollut osallisena tapahtuneessa

Puolustusvoimat kertoi tiedotteessa, että Suomen ulkoministeriön tukitehtävässä oleva Puolustusvoimien suojausjoukko ei ole ollut osallisena tapahtuneessa.

Ulkoministeriön mukaan myöskään heidän paikalla oleva henkilöstönsä ei ollut osallisena Kabulin räjähdyksessä.

Vanhempi osastoesiupseeri Matti Sirkkola puolustusministeriöstä sanoi sähköpostitse STT:lle, että Suomen evakuointioperaation jatkumista ei tässä vaiheessa voi kommentoida.

– Suojausjoukko ja ulkoministeriön virkamiehet on tavoitettu. He eivät olleet osallisina tapahtuneeseen ja ovat kaikki kunnossa. Puolustusvoimilla on johtamisyhteys joukkoon, Sirkkola sanoo.

Johtoyhteydellä viitataan siihen, että Puolustusvoimilla on Suomesta yhteys operaatiossa toimivaan joukkoon.