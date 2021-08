Helsinki

Taleban on ottanut Kabulin hallintaansa. Suuri määrä ihmisiä pyrkii pois maasta. Kuva: STRINGER

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Suomen suurlähetystön työntekijät ovat päässeet lähtemään pois Kabulista. Lehti on saanut tiedon kahdesta lähteestä.

HS:n tietojen mukaan lähetystön työntekijät ovat lentäneet jonnekin Afganistanin lähimaahan. Puolustuvoimat on osallistunut suurlähetystön työntekijöiden hakemiseen. Suomi ei ole kuitenkaan lähettänyt paikalle omaa sotilaskonetta.

Afganistanin pääkaupungin Kabulin lentokentällä vallitsee täysi kaaos ihmisten pyrkiessä pois Taleban-liikkeen hallintaan päätyneestä maasta.

Useita kuollut

Kabulin lentokentällä on ammuttu ainakin kolme ihmistä, kertoo Wall Street Journal (WSJ). Lehti perusti tietonsa silminnäkijähavaintoihin verisistä ruumiista kentän matkustajaterminaalissa. Kentällä olevat yhdysvaltalaisjoukot eivät ole toistaiseksi vahvistaneet tapahtunutta.

Uutistoimisto Reutersin silminnäkijälähteiden mukaan lentokentällä olisi kuollut ainakin viisi ihmistä. Tässä yhteydessä ei mainittu, oliko uhreja ammuttu vai olivatko he esimerkiksi tallautuneet kuoliaaksi lentokentällä vallitsevassa kaaoksessa.

Väkeä tungeksii kentällä, ja uutistoimisto AFP:n mukaan amerikkalaissotilaat ovat ampuneet varoituslaukauksia pitääkseen ihmismassat aisoissa.

Lentokentän mukaan kaikki kaupalliset lennot Kabulista on keskeytetty "ryöstelyn" estämiseksi eikä ihmisten pitäisi tulla kentälle ollenkaan.

Videokuvien perusteella ihmisiä kuitenkin saapuu matkatavaroineen kentälle hallitsemattomasti ilman minkäänlaisia tarkastuksia, ja väkeä tungeksii myös pysäköityjen koneiden läheisyydessä.

Norja kertoi evakuoineensa suurlähetystönsä väkeä Afganistanista viime yönä, vahvisti ulkoministeri Ine Eriksen Söreide yleisradioyhtiö NRK:lle. Ministerin mukaan evakuointioperaatio on kuitenkin yhä kesken, eikä hän sen vuoksi voi kertoa tilanteesta enempää yksityiskohtia.

Saksasta lähetetty myös erikoisjoukkoja

Saksasta on lähtenyt tänään kolme asevoimien kuljetuskonetta kohti Afganistania. Niiden on määrä noutaa Saksan kansalaisia ja Saksalle työskennelleitä afganistanilaisia pois maasta.

Saksalaislehtien mukaan koneissa on mukana myös laskuvarjojääkäreitä ja sotilaspoliiseja evakuoinnin turvaamiseksi.

AFP:n mukaan Saksan hallitus on pyytänyt parlamentilta lupaa jopa satojen sotilaiden lähettämiseksi tilapäisesti Afganistaniin turvaamaan evakuointien jatkumista.

Myös muun muassa Ranska ilmoitti evakuoivansa kansalaisiaan tämän päivän kuluessa.

EU:n ulkoministerien on määrä käsitellä Afganistanin tilannetta kokouksessaan tiistaina.

Kaikkonen: Suomalaisten ja suomalaisille työskennelleiden turvallisuus tärkeintä

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Afganistanissa olevien suomalaisten ja suomalaisille työskennelleiden afganistanilaisten turvallisuus on Suomelle tällä hetkellä "lähihetkien ja lähipäivien ykkösasia".

– Tämän eteen valtioneuvosto tekee parhaillaan töitä, Kaikkonen sanoi puheessaan valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan Afganistanin turvallisuustilanteen heikkeneminen on ollut länsimaisten joukkojen alueelta poistumisen jälkeen nopeampaa kuin etukäteen osattiin arvioida. Arkistokuva. Kuva: Anssi Jokiranta

Kaikkosen mukaan Afganistanin turvallisuustilanteen heikkeneminen on ollut länsimaisten joukkojen alueelta poistumisen jälkeen nopeampaa kuin etukäteen osattiin arvioida.

– Valitettavasti tilanne Afganistanissa on luisunut nopeasti epäedulliseen suuntaan, ja käytännössä koko maa on jo talebanien hallussa. Kabulin keskushallinnon neuvotteluasemat ovat heikot ja on vain päivien tai tuntien kysymys, koska valta on kaikilta osin vaihtunut, Kaikkonen sanoi.

Kaikkonen toivoo, että lopullinen vallanvaihto Afganistanissa on rauhanomainen ja turvallinen myös Kabulissa olevalle kansainväliselle yhteisölle.

Selvitys Afganistanin opetuksista

Kaikkonen on antanut puolustusministeriölle tehtäväksi toteuttaa selvityksen niistä opetuksista, joita Suomen lähes 20 vuoden kriisinhallintaosallistuminen Afganistanissa on antanut. Kaikkosen mukaan selvitystyö tehdään osittain yhteistyössä ulkoasiainhallinnon kanssa.

– Kriisinhallintaoperaatiot Afganistanissa vuosien 2001 ja 2021 välisenä aikana tarjoavat runsaan ja ajankohtaisen empiirisen aineiston siitä, mitä sotilaallisella kriisinhallinnalla voidaan saavuttaa ja myös siitä, mitä ei ole mielekästä tavoitella, Kaikkonen sanoi.

Kaikkosen mukaan tulevaisuudessa Suomella on oltava selvä käsitys kriisinhallintaoperaatioiden tavoitteista ja mahdollisuuksista saavuttaa ne, kun suomalaisia sotilaita lähetetään operaatioihin valtionrajojemme ulkopuolelle.

– Tehdessämme arviointia mahdollisesta osallistumisesta tulee tarkasti pohtia, parantaako vai heikentääkö ulkopuolinen sotilasoperaatio kriisialueen turvallisuustilannetta, Kaikkonen sanoi.

Kaikkosen mukaan poliittisten tavoitteiden saavuttaminen sotilaallisin keinoin ei ole helppoa. Tästä on hänen mukaansa tuoretta näyttöä Afganistanin ohella myös esimerkiksi Irakista, Libyasta, Syyriasta ja Jemenistä.

– Sotilaallisella toiminnalla syntyy aina ennalta arvaamattomia sivuvaikutuksia. Lopputulos on valitettavasti liian usein heikompi kuin osallistumispäätöstä tehdessä kuviteltiin, Kaikkonen sanoi.

– Tästä kaikesta huolimatta pidän perusteltuna, että Suomi osallistuu kansainväliseen kriisinhallintaan jatkossakin. Voimme kantaa kortemme kekoon kansainvälisen vakauden lisäämiseksi. Siitä hieman myös itse hyödymme sekä välillisesti että välittömästi, Kaikkonen summasi.

Lue myös: Suomi ja kym­me­net muut maat ve­toa­vat Ta­le­ba­nia pääs­tä­mään Af­ga­nis­ta­nis­ta pa­ke­ne­vat pois maasta

Lisätty tieto kolmesta ammutusta kello 10.50. Lisätty tieto suomalaistan poistumisesta kello 11.47. Päivitetty kello 13.31 kohtaa, jossa kerrotaan lentokentän kaaoksesta. Samalla lisätty tietoja Saksan ja muiden maiden suunnitelmista.