EU:n ilmastopaketti on isku päin kaasuautoilua, sanoo Kaasuautoilijat ry:n sihteeri Tapio Leppinen. Biokaasua ei lasketa hiilineutraaliksi käyttövoimaksi, vaan se niputetaan samaan kategoriaan maakaasun kanssa. Maakaasu on fossiilipohjainen käyttövoima, kun taas biokaasua voidaan valmistaa lähes kaikesta eloperäisestä biohajoavasta raaka-aineesta. Gasum on valtion tukema energiayhtiö, joka toimii maa- ja biokaasun hankinnassa, kuljetuksessa ja myynnissä. Gasum pyrkii lisäämään maa- ja biokaasun sekä sähkön käyttöä.

– Tätä ei olla EU:ssa valitettavasti vielä ymmärretty, ja nyt onkin käynnissä kova kamppailu sen puolesta, että biokaasu otettaisiin huomioon myös henkilöautoilussa. Tähän mennessä biokaasun käyttöä on tuettu lähinnä raskaan liikenteen puolella. Lisäksi päästöt mitataan ainoastaan pakoputken päästä eikä kulkuneuvon koko elinkaarelta.