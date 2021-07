Enoshima/Tokio

Kaarle Tapperin kaksi ensimmäistä kisapäivää ovat sujuneet erinomaisesti Tokion vesillä. Kuva: OLIVIER HOSLET

Kaarle Tapper jatkaa mainioita suorituksiaan Tokion olympialaisten purjehdusvesillä. Tapper on kahden kilpailupäivän ja kolmen lähdön jälkeen Laser-luokan kärjessä.

Suomalaispurjehtija nappasi maanantain kahdesta lähdöstä sijat kolme ja 14. Sunnuntain avauslähdössä Tapper oli sijoittunut toiseksi.

Tapperilla on viisi pistettä, kun Kroatian Tonci Stipanovicilla ja Kyproksen Pavlos Kontidesilla niitä on yhdeksän. Sunnuntain avauslähdön voittanut Ranskan Jean-Baptiste Bernaz on neljäntenä.

Maanantain lähdöissä voittoihin purjehtivat Montenegron Milivoj Dukic ja Ruotsin Jesper Stålheim, joilla ei kuitenkaan ole muita sijoituksia kärkikymmenikköön.

Laser-luokassa kisataan yhteensä kymmenen lähtöä sekä mitalilähtö.

Tuuli Petäjä-Sirén on kahden kilpailupäivän ja kuuden lähdön jälkeen sijalla 14 purjelautailun RS:X-luokassa. Yhdeksän vuoden takainen olympiahopeamitalisti oli samalla sijalla myös sunnuntain jälkeen.

Maanantain avauslähdössä Petäjä-Sirén otti toistaiseksi parhaan sijoituksensa purjehdittuaan kuudenneksi. Seuraavissa lähdöissä hän otti sijat 11 ja 13.

RS:X-luokan kärjessä ovat regatan puolivälissä Ranskan Charline Picon ja Britannian Emma Wilson 14 pisteellä.

Tänään suomalaispurjehtijoista on tulessa myös Tuula Tenkanen, jonka Laser Radial -luokassa on ohjelmassa kaksi lähtöä. Tenkanen on sunnuntain kahden lähdön jälkeen kokonaistilanteessa neljäntenä.