Korkea sosiaalinen liikkuvuus on ollut perinteisesti yksi Suomen hyvinvointivaltiobrändin kulmakivistä. Vuosikymmenien ajan on hoettu, että on lottovoitto syntyä Suomeen.

Riippumatta siitä, millaiseen asemaan on syntymässään päätynyt, yhteiskunnan rakenteet ovat mahdollistaneet yksilön kasvamisen täyteen potentiaaliinsa.